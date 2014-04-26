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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Сочи
Луч - Сочи: обзор матча 26 апреля 2014
Луч
26.04.2014, суббота, 11:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
49'
М. Бирюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Сочи
Желтая карточка
Р. Мавлетдинов
90'
+3
90'
+3
Замена
С. Помогаев
️️️️
Д. Акимов
90'
+1
Замена
В. Есин
️️️️
С. Матяш
88'
Желтая карточка
А. Самохвалов
Желтая карточка
Д. Семочко
80'
Замена
Е. Савин
️️️️
Д. Кудряшов
65'
Желтая карточка
Д. Кудряшов
58'
Замена
А. Бураев
️️️️
Ш. Асильдаров
52'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Бирюков
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
В. Кренделев
46'
Замена
А. Кацаев
️️️️
Д. Клопков
40'
Желтая карточка
В. Пономарев
36'
15'
Желтая карточка
Б. Идову
Желтая карточка
А. Романович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
35
Анатолий Романович
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
77
Максим Андреев
АП
10
Станислав Матяш
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
90
Ацамаз Бураев
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
78
Семен Помогаев
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
3-2-4-1
56
Довбня
19
Пономарев
26
Бендзь
12
Пономаренко
2
Кренделев
25
Семочко
11
Аверьянов
13
Кудряшов
44
Клопков
35
Романович
9
Асильдаров
3-2-2-3
1
Самохвалов
6
Вихров
24
Мирошниченко
16
Вьештица
29
Мельник
30
Идову
77
Андреев
88
Маркелов
98
Акимов
17
Бирюков
10
Матяш
2
Кренделев
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
2
Кренделев
44
Клопков
10
Кацаев
10
Кацаев
44
Клопков
13
Кудряшов
99
Савин
99
Савин
13
Кудряшов
9
Асильдаров
90
Бураев
90
Бураев
9
Асильдаров
10
Матяш
27
Есин
27
Есин
10
Матяш
98
Акимов
78
Помогаев
78
Помогаев
98
Акимов
Остались в запасе
Луч
Сочи
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
58
Сергей Егоров
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
58
Сергей Егоров
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Луч - Сочи
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Динамо
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