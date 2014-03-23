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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Сочи
Уфа - Сочи: обзор матча 23 марта 2014
Уфа
23.03.2014, воскресенье, 10:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
3 : 0
Завершен
Сочи
26'
С. Гаракоев
32'
Д. Голубов
45'
А. Килин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Сочи
85'
Замена
Д. Акимов
️️️️
С. Матяш
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Голубов
84'
Замена
А. Василенко
️️️️
А. Килин
78'
Желтая карточка
В. Кичин
75'
Замена
Виллиам
️️️️
С. Гаракоев
73'
65'
Замена
В. Есин
️️️️
Г. Смуров
Замена
А. Валикаев
️️️️
Н. Жиляев
63'
62'
Замена
И. Мельник
️️️️
С. Помогаев
ГОЛ! 3:0!
А. Килин
Пас отдал
Н. Жиляев
45'
ГОЛ! 2:0!
Д. Голубов
32'
31'
Желтая карточка
Б. Идову
27'
Желтая карточка
М. Вьештица
ГОЛ! 1:0!
С. Гаракоев
26'
13'
Пенальти не реализован!
С. Мирошниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
23
Георгий Смуров
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Уфа
23
Артем Леонов
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
6
Виллиам
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
77
Булат Хаернасов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
29
Иван Мельник
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
58
Сергей Егоров
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Юрченко
2
Кичин
3
Аликин
36
Грачев
33
Сухов
13
Засеев
9
Жиляев
9
Нагибин
33
Гаракоев
18
Килин
85
Голубов
4-1-1-4
31
Арсеньев
27
Лебедев
16
Вьештица
24
Мирошниченко
30
Идову
78
Помогаев
77
Андреев
17
Бирюков
10
Матяш
10
Сушкин
23
Смуров
18
Килин
4
Василенко
4
Василенко
18
Килин
33
Гаракоев
6
Виллиам
6
Виллиам
33
Гаракоев
9
Жиляев
5
Валикаев
5
Валикаев
9
Жиляев
85
Голубов
91
Заболотный
91
Заболотный
85
Голубов
78
Помогаев
29
Мельник
29
Мельник
78
Помогаев
23
Смуров
27
Есин
27
Есин
23
Смуров
10
Матяш
98
Акимов
98
Акимов
10
Матяш
Остались в запасе
Уфа
Сочи
77
Булат Хаернасов
ЦФ
23
Артем Леонов
ВР
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
58
Сергей Егоров
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
77
Булат Хаернасов
ЦФ
23
Артем Леонов
ВР
87
Игорь Безденежных
ЦП
Остались в запасе
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
58
Сергей Егоров
ПП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Уфа - Сочи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Динамо
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