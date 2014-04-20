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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Балтика
Сочи - Балтика: обзор матча 20 апреля 2014
Сочи
20.04.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
2 : 0
Завершен
Балтика
19'
Д. Вихров
70'
В. Есин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Балтика
Замена
С. Помогаев
️️️️
М. Андреев
90'
+1
89'
Замена
И. Сетов
️️️️
А. Зюзинс
80'
Замена
А. Алексеев
️️️️
Д. Сысуев
76'
Замена
В. Каленкович
️️️️
А. Минченков
ГОЛ! 2:0!
В. Есин
70'
Замена
В. Есин
️️️️
И. Маркелов
60'
46'
Замена
М. Плопа
️️️️
Е. Овсиенко
Желтая карточка
И. Мельник
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вихров
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
77
Максим Андреев
АП
10
Станислав Матяш
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
78
Семен Помогаев
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
13
Илья Сетов
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
3-2-2-3
1
Самохвалов
6
Вихров
16
Вьештица
24
Мирошниченко
30
Идову
29
Мельник
88
Маркелов
77
Андреев
98
Акимов
17
Бирюков
10
Матяш
3-2-2-3
88
Шелия
4
Овсиенко
81
Зимулька
23
Васильев
89
Стоцкий
55
Крючков
17
Зюзинс
8
Чиркин
15
Скавыш
10
Минченков
8
Сысуев
88
Маркелов
27
Есин
27
Есин
88
Маркелов
77
Андреев
78
Помогаев
78
Помогаев
77
Андреев
17
Зюзинс
13
Сетов
13
Сетов
17
Зюзинс
8
Сысуев
22
Алексеев
22
Алексеев
8
Сысуев
4
Овсиенко
3
Плопа
3
Плопа
4
Овсиенко
10
Минченков
93
Каленкович
93
Каленкович
10
Минченков
Остались в запасе
Сочи
Балтика
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
58
Сергей Егоров
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
58
Сергей Егоров
ПП
Остались в запасе
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Сочи - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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