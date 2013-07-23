Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Cибирь
Сочи - Cибирь: обзор матча 23 июля 2013
Сочи
23.07.2013, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Cибирь
76'
С. Егоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Cибирь
Замена
Е. Матрахов
️️️️
М. Федоров
90'
89'
Желтая карточка
В. Головатенко
Замена
М. Ершов
️️️️
В. Ильин
82'
Красная карточка
С. Костин
80'
78'
Замена
А. Дудолев
️️️️
В. Рыжков
ГОЛ! 1:0!
С. Егоров
76'
75'
Замена
П. Кубицки
️️️️
Р. Беляев
70'
Замена
А. Едунов
️️️️
А. Базанов
Желтая карточка
Р. Гиголаев
69'
Замена
Д. Акимов
️️️️
М. Кирсанов
60'
52'
Желтая карточка
В. Запрудских
46'
Замена
М. Маркосов
️️️️
М. Житнев
Замена
С. Матяш
️️️️
В. Сушкин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Максим Федоров
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
15
Михаил Ершов
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
27
Патрик Кубицки
ЦП
11
Алексей Едунов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
3-2-3-2
1
Самохвалов
29
Мельник
3
Сурков
5
Кудинов
11
Кирсанов
3
Костин
13
Гиголаев
10
Федоров
58
Егоров
98
Ильин
10
Сушкин
4-3-3
25
Трунин
5
Головатенко
68
Запрудских
4
Выходил
44
Самсонов
99
Житнев
28
Рыжков
32
Скороходов
93
Бркляча
11
Базанов
7
Беляев
98
Ильин
15
Ершов
15
Ершов
98
Ильин
10
Федоров
10
Матрахов
10
Матрахов
10
Федоров
11
Кирсанов
98
Акимов
98
Акимов
11
Кирсанов
10
Сушкин
10
Матяш
10
Матяш
10
Сушкин
7
Беляев
27
Кубицки
27
Кубицки
7
Беляев
11
Базанов
11
Едунов
11
Едунов
11
Базанов
28
Рыжков
18
Дудолев
18
Дудолев
28
Рыжков
99
Житнев
9
Маркосов
9
Маркосов
99
Житнев
Остались в запасе
Сочи
Cибирь
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
88
Иван Маркелов
ЛВ
Главный тренер
Борис Журавлев
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
88
Иван Маркелов
ЛВ
Остались в запасе
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
Главный тренер
Борис Журавлев
Статистика матча Сочи - Cибирь
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Сочи
Cибирь
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+