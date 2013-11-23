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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Оренбург
Сочи - Оренбург: обзор матча 23 ноября 2013
Сочи
23.11.2013, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
71'
А. Друзин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Оренбург
90'
+3
Замена
С. Черноусов
️️️️
В. Парняков
86'
Замена
Р. Зарипов
️️️️
Н. Иванников
Замена
Д. Кудинов
️️️️
Н. Сурков
84'
Замена
И. Мельник
️️️️
С. Егоров
83'
Замена
В. Есин
️️️️
С. Матяш
78'
71'
ГОЛ! 0:1!
А. Друзин
Пас отдал
С. Бреев
65'
Замена
Д. Вукобратович
️️️️
З. Арзиани
Красная карточка
А. Васильев
59'
Желтая карточка
А. Самохвалов
59'
Желтая карточка
С. Егоров
50'
Желтая карточка
С. Матяш
45'
Замена
В. Сушкин
️️️️
М. Федоров
40'
34'
Желтая карточка
А. Ойеволе
24'
Желтая карточка
Д. Андреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Максим Федоров
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
29
Иван Мельник
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Андрей Маматюк
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
99
Сергей Черноусов
ЦП
25
Раиль Зарипов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
4-3-1-2
1
Самохвалов
30
Идову
3
Сурков
2
Кулеша
4
Васильев
13
Гиголаев
10
Федоров
58
Егоров
88
Маркелов
10
Матяш
98
Акимов
3-2-4
31
Астахов
10
Парняков
58
Ойеволе
15
Андреев
12
Малых
2
Полуяхтов
30
Друзин
7
Иванников
23
Бреев
25
Арзиани
58
Егоров
29
Мельник
29
Мельник
58
Егоров
10
Матяш
27
Есин
27
Есин
10
Матяш
3
Сурков
5
Кудинов
5
Кудинов
3
Сурков
10
Федоров
10
Сушкин
10
Сушкин
10
Федоров
7
Иванников
25
Зарипов
25
Зарипов
7
Иванников
10
Парняков
99
Черноусов
99
Черноусов
10
Парняков
25
Арзиани
4
Вукобратович
4
Вукобратович
25
Арзиани
Остались в запасе
Сочи
Оренбург
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
10
Андрей Маматюк
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Борис Журавлев
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
10
Андрей Маматюк
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
Главный тренер
Борис Журавлев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Сочи - Оренбург
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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