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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Сочи
Балтика - Сочи: обзор матча 22 сентября 2013
Балтика
22.09.2013, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
9'
С. Костин (АГ)
90'
А. Сальников (П)
56'
Д. Акимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Сочи
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Сальников
90'
89'
Желтая карточка
Д. Акимов
89'
Вторая желтая
И. Мельник
87'
Вторая желтая
Д. Кудинов
76'
Замена
Б. Идову
️️️️
Е. Матрахов
Замена
А. Сальников
️️️️
М. Плопа
74'
69'
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
С. Егоров
61'
Желтая карточка
И. Мельник
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Акимов
Желтая карточка
К. Зимулька
54'
Замена
А. Минченков
️️️️
Д. Сысуев
46'
Пенальти не реализован!
Д. Сысуев
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Костин
9'
3'
Желтая карточка
Д. Кудинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Андрей Маматюк
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
47
Андрей Сальников
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
3-2-2-3
1
Колинько
55
Крючков
81
Зимулька
3
Плопа
23
Васильев
89
Стоцкий
17
Зюзинс
8
Чиркин
45
Вотинов
15
Скавыш
8
Сысуев
3-3-2-1-1
31
Арсеньев
3
Сурков
3
Костин
5
Кудинов
29
Мельник
10
Матрахов
4
Васильев
58
Егоров
10
Маматюк
88
Маркелов
98
Акимов
3
Плопа
47
Сальников
47
Сальников
3
Плопа
8
Сысуев
10
Минченков
10
Минченков
8
Сысуев
10
Матрахов
30
Идову
30
Идову
10
Матрахов
58
Егоров
13
Гиголаев
13
Гиголаев
58
Егоров
Остались в запасе
Балтика
Сочи
88
Гиорги Шелия
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
27
Владимир Есин
ЛВ
1
Александр Самохвалов
ВР
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
1
Александр Самохвалов
ВР
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Борис Журавлев
Статистика матча Балтика - Сочи
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Балтика
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