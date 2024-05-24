Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Yunus Bahadir - статистика

Завершил карьеру
#42 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аланьяспор
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
1 : 1
24.05.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Аланьяспор
1 : 1
12.05.2024
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Коньяспор
0 : 2
20.04.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Аланьяспор
1 : 0
16.03.2024
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Сивасспор
1 : 2
09.03.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Аланьяспор
3 : 1
04.03.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Карагюмрюк
1 : 1
25.02.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Аланьяспор
3 : 3
18.02.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Фенербахче
2 : 2
11.02.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Касымпаша
2 : 1
04.02.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
1 : 1
23.01.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Аланьяспор
2 : 1
20.01.2024
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 2
13.01.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Аланьяспор
1 : 1
09.01.2024
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
0 : 0
05.01.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Аланьяспор
2 : 2
02.12.2023
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Галатасарай
4 : 0
25.11.2023
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Аланьяспор
0 : 3
11.11.2023
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
1 : 0
06.11.2023
Аланьяспор
83' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Аланьяспор
1 : 2
28.10.2023
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Трабзонспор
1 : 0
23.10.2023
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Аланьяспор
2 : 1
06.10.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Пендикспор
1 : 1
02.09.2023
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Аланьяспор
0 : 0
27.08.2023
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Ризеспор
0 : 0
19.08.2023
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Аланьяспор
2 : 0
14.08.2023
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Главные новости
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
2
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
3
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
1
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
2
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
2
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
6
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+