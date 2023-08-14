Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 14 августа 2023
Аланьяспор
14.08.2023, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
45+4'
Ж. Новейш
90+6'
К. Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Истанбул Башакшехир
ГОЛ! 2:0!
К. Эдуардо
Пас отдал
О. Айдын
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Д. Алексич
Замена
Т. Бингель
️️️️
Н. Жанвье
89'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Э. Караджа
89'
82'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Ш. Озбайраклы
82'
Замена
Ф. Кени
️️️️
К. Пентек
Замена
Л. Фер
️️️️
Ж. Новейш
82'
77'
Вторая желтая
Ж. Фигейредо
Замена
О. Айдын
️️️️
А. Силва
72'
57'
Замена
Л. Лима
️️️️
А. Туба
57'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Д. Пелкас
Желтая карточка
Ю. Эздемир
56'
45'
+6
Желтая карточка
Ж. Фигейредо
ГОЛ! 1:0!
Ж. Новейш
Пас отдал
Л. Аугушту
45'
+4
Желтая карточка
Ф. Байир
35'
Желтая карточка
Э. Караджа
35'
25'
Замена
Д. Алексич
️️️️
О. Али Саинер
Желтая карточка
Ричард
15'
Желтая карточка
Ф. Алити
8'
5'
Желтая карточка
Д. Пелкас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
45
Лойде Аугушту
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
25
Ричард
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Аланьяспор
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
85
Mohamed Fofana
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
3-2-1-4
1
Ташкыран
45
Аугушту
23
Байир
5
Алити
88
Эздемир
25
Ричард
7
Новейш
7
Караджа
33
Силва
96
Эдуардо
17
Жанвье
3-3-2-2
16
Зенгезер
3
Дуарте
5
Туба
42
Саинер
2
Озбайраклы
36
Карцев
32
Ие
7
Гюрлер
10
Пелкас
9
Пентек
25
Фигейредо
17
Жанвье
75
Бингель
75
Бингель
17
Жанвье
7
Новейш
8
Фер
8
Фер
7
Новейш
7
Караджа
20
Гюнеш
20
Гюнеш
7
Караджа
33
Силва
70
Айдын
70
Айдын
33
Силва
5
Туба
6
Лима
6
Лима
5
Туба
42
Саинер
9
Алексич
9
Алексич
42
Саинер
2
Озбайраклы
19
Озкан
19
Озкан
2
Озбайраклы
10
Пелкас
9
Тюрук
9
Тюрук
10
Пелкас
9
Пентек
19
Кени
19
Кени
9
Пентек
Остались в запасе
Аланьяспор
Истанбул Башакшехир
29
Юре Балковец
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
1
Волкан Бабакан
ВР
85
Mohamed Fofana
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
29
Юре Балковец
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
85
Mohamed Fofana
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Аланьяспор - Истанбул Башакшехир
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Новости команд
Все
Аланьяспор
Истанбул Башакшехир
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+