Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Пендикспор - Аланьяспор
Пендикспор - Аланьяспор: обзор матча 02 сентября 2023
Пендикспор
02.09.2023, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Аланьяспор
90+3'
B. Sulungoz
88'
Л. Аугушту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пендикспор - Аланьяспор
ГОЛ! 1:1!
B. Sulungoz
Пас отдал
Н. Секейра
90'
+3
Замена
Л. Каппел
️️️️
А. Лусамба
90'
+1
Замена
B. Sulungoz
️️️️
Х. Рассул
90'
+1
89'
Желтая карточка
Л. Аугушту
88'
ГОЛ! 0:1!
Л. Аугушту
Пас отдал
Н. Жанвье
Замена
Э. Чекичи
️️️️
О. Ромеро
84'
84'
Замена
Л. Фер
️️️️
Э. Караджа
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
A. Diaby
64'
62'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Ж. Новейш
45'
Пенальти не реализован!
Э. Караджа
Желтая карточка
Э. Канполат
42'
26'
Желтая карточка
Ф. Байир
Желтая карточка
А. Лусамба
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
4
Josip Vukovic
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
45
Лойде Аугушту
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
25
Ричард
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
5
Hasan Kılıç
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
7
Леандро Каппел
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
3-5-1-1
1
Канполат
23
Велинтон
5
Рассул
6
Секейра
4
58
21
10
Ромеро
11
Лусамба
7
Акбунар
34
Тюрам
4-2-1-3
1
Ташкыран
45
Аугушту
23
Байир
5
Алити
94
Хадергьонай
25
Ричард
88
Эздемир
7
Новейш
7
Караджа
17
Жанвье
96
Эдуардо
5
Рассул
20
20
5
Рассул
21
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
21
10
Ромеро
8
Чекичи
8
Чекичи
10
Ромеро
11
Лусамба
7
Каппел
7
Каппел
11
Лусамба
7
Караджа
8
Фер
8
Фер
7
Караджа
7
Новейш
20
Гюнеш
20
Гюнеш
7
Новейш
Остались в запасе
Пендикспор
Аланьяспор
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
5
Hasan Kılıç
ЦП
Главный тренер
Осман Озкойлу
99
Юсуф Карагез
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
5
Hasan Kılıç
ЦП
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Пендикспор - Аланьяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Новости команд
Все
Пендикспор
Аланьяспор
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Зенит» интересуется турецким форвардом
2024.02.10 18:34
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+