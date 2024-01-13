Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор: обзор матча 13 января 2024
Истанбул Башакшехир
13.01.2024, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Аланьяспор
35'
Д. Тюрук
45+1'
К. Пентек
58'
Ж. Фигейредо
2'
С. Кордова
61'
Ричард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
Замена
Л. Лима
️️️️
Л. Дюбуа
90'
+1
Замена
Ф. Кени
️️️️
К. Пентек
90'
+1
Замена
О. Али Саинер
️️️️
М. Абид
81'
Замена
О. Эргюн
️️️️
Б. Озкан
81'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Д. Пелкас
74'
61'
ГОЛ! 3:2!
Ричард
61'
Замена
П. Систо
️️️️
Н. Жанвье
60'
Замена
Ю. Эздемир
️️️️
К. Эдуардо
ГОЛ! 3:1!
Ж. Фигейредо
58'
47'
Желтая карточка
Ричард
ГОЛ! 2:1!
К. Пентек
Пас отдал
Д. Тюрук
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Тюрук
35'
Желтая карточка
Ж. Фигейредо
17'
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Кордова
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
(К)
ПЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
25
Ричард
ОП
7
Жоао Новейш
(К)
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
26
Eren Altintas
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
30
Muhammet Ali Apaydin
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
4-4-2
1
Бабакан
3
Дуарте
27
Ба
3
Опоку
15
Дюбуа
9
Тюрук
10
Пелкас
19
Озкан
17
Абид
9
Пентек
25
Фигейредо
4-1-1-1-3
1
Ташкыран
5
Алити
29
Балковец
94
Хадергьонай
23
Байир
25
Ричард
7
Новейш
70
Айдын
16
Кордова
96
Эдуардо
17
Жанвье
17
Абид
42
Саинер
42
Саинер
17
Абид
15
Дюбуа
6
Лима
6
Лима
15
Дюбуа
19
Озкан
4
Эргюн
4
Эргюн
19
Озкан
10
Пелкас
6
Ильхан
6
Ильхан
10
Пелкас
9
Пентек
19
Кени
19
Кени
9
Пентек
96
Эдуардо
88
Эздемир
88
Эздемир
96
Эдуардо
17
Жанвье
77
Систо
77
Систо
17
Жанвье
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
98
Дениз Дилмен
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
Главный тренер
Кагдас Атан
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
26
Eren Altintas
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
30
Muhammet Ali Apaydin
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
26
Eren Altintas
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
30
Muhammet Ali Apaydin
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
1
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
19
11
Офсайды
5
2
Количество передач
482
452
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.62
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер
(Бурса)
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+