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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Сивасспор
Аланьяспор - Сивасспор: обзор матча 28 октября 2023
Аланьяспор
28.10.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Сивасспор
66'
Ф. Аксой
90+3'
Р. Квет
90+7'
Р. Манай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Сивасспор
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
Р. Манай
Пас отдал
Э. Бассан
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Р. Квет
Пас отдал
Б. Капачак
Замена
Ф. Байир
️️️️
Ж. Новейш
90'
+1
Замена
А. Силва
️️️️
С. Кордова
90'
+1
Желтая карточка
Ричард
84'
79'
Замена
Р. Манай
️️️️
Б. Койта
79'
Замена
Р. Квет
️️️️
С. Саис
Замена
Ю. Балковец
️️️️
О. Айдын
78'
72'
Замена
А. Окюмюш
️️️️
Ж. Родригес
Желтая карточка
С. Кордова
68'
68'
Желтая карточка
У. Чифтци
ГОЛ! 1:0!
Ф. Аксой
66'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Э. Караджа
62'
59'
Замена
К. Кейта
️️️️
Ю. Эмре Конак
46'
Замена
Э. Бассан
️️️️
К. Н'Жи
Желтая карточка
Э. Ташкыран
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
88
Юсуф Эздемир
ОП
25
Ричард
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
(К)
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
16
Роман Квет
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
20
Аксой
5
Алити
88
Эздемир
25
Ричард
7
Новейш
70
Айдын
7
Караджа
96
Эдуардо
16
Кордова
3-2-2-3
35
Вурал
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
26
Конак
8
Харисис
9
Н'Жи
17
Капачак
14
Саис
55
Койта
7
Родригес
7
Новейш
23
Байир
23
Байир
7
Новейш
70
Айдын
29
Балковец
29
Балковец
70
Айдын
16
Кордова
33
Силва
33
Силва
16
Кордова
7
Караджа
17
Жанвье
17
Жанвье
7
Караджа
7
Родригес
23
Окюмюш
23
Окюмюш
7
Родригес
26
Конак
6
Кейта
6
Кейта
26
Конак
14
Саис
16
Квет
16
Квет
14
Саис
9
Н'Жи
17
Бассан
17
Бассан
9
Н'Жи
55
Койта
7
Манай
7
Манай
55
Койта
Остались в запасе
Аланьяспор
Сивасспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Аланьяспор - Сивасспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Главный судья:
Mert Guzenge, Turkey
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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