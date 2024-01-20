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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Ризеспор
Аланьяспор - Ризеспор: обзор матча 20 января 2024
Аланьяспор
20.01.2024, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Ризеспор
70'
Э. Караджа
90+1'
П. Систо
51'
Д. Варесанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Ризеспор
Замена
Ф. Аксой
️️️️
Ж. Новейш
90'
+9
Замена
Ф. Байир
️️️️
Э. Караджа
90'
+5
90'
+4
Замена
М. Минчев
️️️️
М. Пала
90'
+4
Замена
M. Mor Faye
️️️️
А. Зекири
Желтая карточка
Ю. Балковец
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
П. Систо
90'
+1
Желтая карточка
Л. Фер
89'
86'
Замена
Ó. Pinchi
️️️️
Д. Варесанович
Желтая карточка
Ф. Алити
80'
ГОЛ! 1:1!
Э. Караджа
Пас отдал
О. Айдын
70'
67'
Замена
Г. Сауэр
️️️️
B. Keser
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Ю. Эздемир
64'
Замена
П. Систо
️️️️
С. Кордова
64'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варесанович
Пас отдал
К. Хойер
Желтая карточка
Ж. Новейш
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
(К)
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
30
Muhammet Ali Apaydin
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
77
Oumar Diouf
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ташкыран
3
Лима
5
Алити
29
Балковец
94
Хадергьонай
8
Фер
88
Эздемир
7
Новейш
70
Айдын
7
Караджа
16
Кордова
3-1-3-2-1
23
Аккан
53
Топджу
4
Мокши
5
Хойер
37
Шахин
26
Шелви
54
Пала
7
8
Варесанович
77
Зекири
19
Гайч
7
Караджа
23
Байир
23
Байир
7
Караджа
7
Новейш
20
Аксой
20
Аксой
7
Новейш
16
Кордова
77
Систо
77
Систо
16
Кордова
88
Эздемир
17
Жанвье
17
Жанвье
88
Эздемир
54
Пала
17
Минчев
17
Минчев
54
Пала
7
7
Сауэр
7
Сауэр
7
8
Варесанович
28
28
8
Варесанович
77
Зекири
22
22
77
Зекири
Остались в запасе
Аланьяспор
Ризеспор
99
Юсуф Карагез
ВР
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
30
Muhammet Ali Apaydin
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
77
Oumar Diouf
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
30
Muhammet Ali Apaydin
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
77
Oumar Diouf
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Аланьяспор - Ризеспор
4
Всего ударов по воротам
23
16
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
9
Офсайды
3
1
Количество передач
444
360
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
9
9
xG (ожидаемые голы)
2.31
1.15
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Главный судья:
Али Сансалан
(Чанаккале)
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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