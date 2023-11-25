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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Аланьяспор
Галатасарай - Аланьяспор: обзор матча 25 ноября 2023
Галатасарай
25.11.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Аланьяспор
37'
М. Икарди
45'
Д. Мертенс
59'
Д. Мертенс
70'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Аланьяспор
81'
Замена
Ф. Алити
️️️️
Л. Фер
Замена
В. Нельссон
️️️️
Д. Санчес
79'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Л. Торрейра
74'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Б. Йилмаз
74'
Замена
Тете
️️️️
В. Заа
74'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Д. Мертенс
74'
ГОЛ! 4:0!
В. Заа
Пас отдал
М. Икарди
70'
67'
Замена
Л. Аугушту
️️️️
Э. Караджа
67'
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
Н. Лима
ГОЛ! 3:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
М. Икарди
59'
46'
Замена
С. Кордова
️️️️
К. Эдуардо
46'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
П. Систо
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
В. Заа
45'
Желтая карточка
Б. Йилмаз
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
Д. Мертенс
37'
31'
Желтая карточка
Н. Лима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
(К)
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Тете
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
45
Лойде Аугушту
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
26
Eren Altintas
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
88
Караташ
6
Санчес
23
Айхан
23
Боэ
34
Торрейра
22
Н'Домбеле
10
Заа
53
Йилмаз
9
Икарди
10
Мертенс
4-1-1-1-3
1
Ташкыран
20
Аксой
29
Балковец
3
Лима
23
Байир
8
Фер
77
Систо
70
Айдын
17
Жанвье
7
Караджа
96
Эдуардо
6
Санчес
25
Нельссон
25
Нельссон
6
Санчес
34
Торрейра
26
Демирбай
26
Демирбай
34
Торрейра
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
10
Заа
11
Тете
11
Тете
10
Заа
10
Мертенс
22
Зиеш
22
Зиеш
10
Мертенс
3
Лима
94
Хадергьонай
94
Хадергьонай
3
Лима
7
Караджа
45
Аугушту
45
Аугушту
7
Караджа
8
Фер
5
Алити
5
Алити
8
Фер
77
Систо
7
Новейш
7
Новейш
77
Систо
96
Эдуардо
16
Кордова
16
Кордова
96
Эдуардо
Остались в запасе
Галатасарай
Аланьяспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
99
Юсуф Карагез
ВР
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
26
Eren Altintas
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
26
Eren Altintas
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Галатасарай - Аланьяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Информация о матче
Главный судья:
Али Сансалан
(Чанаккале)
Стадион:
Рамс Парк
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