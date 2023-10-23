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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Аланьяспор
Трабзонспор - Аланьяспор: обзор матча 23 октября 2023
Трабзонспор
23.10.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Аланьяспор
54'
Ф. Алити (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Аланьяспор
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Э. Эльмали
88'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Э. Барди
84'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
Э. Вишча
84'
82'
Желтая карточка
Л. Аугушту
81'
Замена
А. Силва
️️️️
Н. Жанвье
81'
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
К. Эдуардо
Замена
Э. Дестан
️️️️
П. Онуачу
77'
59'
Замена
С. Кордова
️️️️
О. Айдын
55'
Желтая карточка
Ю. Балковец
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Алити
54'
Желтая карточка
А. Омюр
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
3
Батиста Менди
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Энис Барди
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
45
Лойде Аугушту
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
25
Ричард
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чакир
17
Эльмали
22
Банийя
4
Денсвил
8
Айдын
3
Эздемир
3
Менди
33
Омюр
10
Барди
10
Вишча
30
Онуачу
4-1-1-1-3
1
Ташкыран
45
Аугушту
29
Балковец
5
Алити
20
Аксой
25
Ричард
7
Новейш
70
Айдын
7
Караджа
96
Эдуардо
17
Жанвье
17
Эльмали
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
17
Эльмали
10
Вишча
11
Фонтас
11
Фонтас
10
Вишча
10
Барди
19
Пепе
19
Пепе
10
Барди
30
Онуачу
94
Дестан
94
Дестан
30
Онуачу
96
Эдуардо
94
Хадергьонай
94
Хадергьонай
96
Эдуардо
70
Айдын
16
Кордова
16
Кордова
70
Айдын
17
Жанвье
33
Силва
33
Силва
17
Жанвье
Остались в запасе
Трабзонспор
Аланьяспор
54
Таха Тепе
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Трабзонспор - Аланьяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
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