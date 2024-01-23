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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Аланьяспор
Хатайспор - Аланьяспор: обзор матча 23 января 2024
Хатайспор
23.01.2024, вторник, 17:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Аланьяспор
5'
Р. Ривас
89'
О. Айдын (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Аланьяспор
Замена
Р. Абид
️️️️
Г. Саглам
90'
+2
Замена
Г. Абурджания
️️️️
А. Ходжич
90'
+1
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Айдын
Желтая карточка
М. Буджемаа
88'
88'
Желтая карточка
Л. Фер
Желтая карточка
Б. Йылмаз
87'
Замена
М. Буджемаа
️️️️
О. Матур
79'
Замена
Д. Демир
️️️️
Ж. Фернандеш
79'
79'
Замена
Ф. Аксой
️️️️
Э. Караджа
Замена
К. Страндберг
️️️️
Р. Дадашов
79'
76'
Замена
Ф. Байир
️️️️
Ю. Эздемир
Желтая карточка
Р. Дадашов
69'
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
68'
68'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
С. Кордова
68'
Замена
Л. Аугушту
️️️️
П. Систо
66'
Желтая карточка
О. Айдын
ГОЛ! 1:0!
Р. Ривас
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
(К)
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
25
Ричард
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ОП
88
Массанга Матондо
ОП
14
Райан Абид
ЦП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
45
Лойде Аугушту
ПАЗ
30
Muhammet Ali Apaydin
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
4-2-2-2
1
Кардешлер
31
Матур
3
Килама
52
Максимович
22
Алиджи
16
Деле-Баширу
18
Ходжич
99
Ривас
61
Саглам
9
Дадашов
11
Фернандеш
3-3-1-1-2
1
Ташкыран
5
Алити
3
Лима
94
Хадергьонай
8
Фер
25
Ричард
88
Эздемир
77
Систо
70
Айдын
7
Караджа
16
Кордова
11
Фернандеш
27
Демир
27
Демир
11
Фернандеш
31
Матур
8
Буджемаа
8
Буджемаа
31
Матур
61
Саглам
14
Абид
14
Абид
61
Саглам
18
Ходжич
8
Абурджания
8
Абурджания
18
Ходжич
9
Дадашов
10
Страндберг
10
Страндберг
9
Дадашов
7
Караджа
20
Аксой
20
Аксой
7
Караджа
88
Эздемир
23
Байир
23
Байир
88
Эздемир
77
Систо
45
Аугушту
45
Аугушту
77
Систо
16
Кордова
17
Жанвье
17
Жанвье
16
Кордова
Остались в запасе
Хатайспор
Аланьяспор
12
Висар Бекай
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
88
Массанга Матондо
ОП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
Главный тренер
Волкан Демирель
99
Юсуф Карагез
ВР
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
30
Muhammet Ali Apaydin
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
88
Массанга Матондо
ОП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
30
Muhammet Ali Apaydin
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Хатайспор - Аланьяспор
4
2
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
17
4
Офсайды
2
1
Количество передач
321
673
Сейвы
2
0
Точность передач %
75
89
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
1
12
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.11
2.27
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Информация о матче
Главный судья:
Emre Kargin, Turkey
Стадион:
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