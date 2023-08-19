Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Аланьяспор
Ризеспор - Аланьяспор: обзор матча 19 августа 2023
Ризеспор
19.08.2023, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Аланьяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Аланьяспор
81'
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
Л. Аугушту
81'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Ж. Новейш
Замена
Г. Сауэр
️️️️
B. Keser
80'
Замена
Ó. Pinchi
️️️️
Д. Варесанович
80'
Желтая карточка
И. Олавоин
69'
69'
Замена
Л. Фер
️️️️
Н. Жанвье
67'
Красная карточка
О. Айдын
64'
Желтая карточка
Л. Аугушту
61'
Замена
О. Айдын
️️️️
А. Силва
45'
+3
Желтая карточка
Ричард
40'
Желтая карточка
Ю. Эздемир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
37
Таха Шахин
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
77
Алтин Зекири
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
54
Митхат Пала
ЦФ
39
John Mary
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
45
Лойде Аугушту
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
25
Ричард
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
13
Eren Emre Aydin
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
77
Oumar Diouf
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
3-3-1-3
23
Аккан
37
Шахин
3
4
77
Зекири
10
Олавоин
7
8
Варесанович
53
Топджу
39
54
Пала
3-2-1-4
1
Ташкыран
23
Байир
5
Алити
45
Аугушту
88
Эздемир
25
Ричард
7
Новейш
96
Эдуардо
33
Силва
7
Караджа
17
Жанвье
7
7
Сауэр
7
Сауэр
7
8
Варесанович
28
28
8
Варесанович
45
Аугушту
94
Хадергьонай
94
Хадергьонай
45
Аугушту
7
Новейш
29
Балковец
29
Балковец
7
Новейш
17
Жанвье
8
Фер
8
Фер
17
Жанвье
33
Силва
70
Айдын
70
Айдын
33
Силва
Остались в запасе
Ризеспор
Аланьяспор
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
13
Eren Emre Aydin
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
77
Oumar Diouf
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
13
Eren Emre Aydin
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
77
Oumar Diouf
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Ризеспор - Аланьяспор
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Новости команд
Все
Ризеспор
Аланьяспор
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+