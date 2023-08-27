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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Хатайспор
Аланьяспор - Хатайспор: обзор матча 27 августа 2023
Аланьяспор
27.08.2023, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Хатайспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Хатайспор
90'
+8
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
Желтая карточка
Ф. Байир
90'
+8
Желтая карточка
Э. Караджа
90'
+6
Желтая карточка
Ю. Балковец
90'
+6
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Н. Жанвье
89'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
К. Эдуардо
84'
81'
Замена
М. Чагыран
️️️️
Б. Йылдырым
81'
Замена
O. Ari
️️️️
Г. Абурджания
76'
Желтая карточка
Г. Абурджания
75'
Замена
Д. Ламкель Зе
️️️️
Г. Саглам
Желтая карточка
Ю. Эздемир
74'
59'
Замена
Р. Абид
️️️️
А. Ходжич
59'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
К. Страндберг
Замена
А. Силва
️️️️
Т. Бингель
53'
37'
Желтая карточка
Б. Йылдырым
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
45
Лойде Аугушту
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
25
Ричард
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
57
Энгин Джан Аксой
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
10
Карлос Страндберг
ЦП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
14
Райан Абид
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
26
Onur Ari
ЦФ
4-2-1-3
1
Ташкыран
75
Бингель
23
Байир
5
Алити
45
Аугушту
88
Эздемир
25
Ричард
7
Новейш
96
Эдуардо
7
Караджа
17
Жанвье
3-5-1-1
1
Кардешлер
3
Килама
86
Бекароглу
57
Аксой
8
Абурджания
16
Деле-Баширу
10
Страндберг
22
Черекчи
18
Ходжич
61
Саглам
91
Йылдырым
96
Эдуардо
29
Балковец
29
Балковец
96
Эдуардо
17
Жанвье
20
Гюнеш
20
Гюнеш
17
Жанвье
75
Бингель
33
Силва
33
Силва
75
Бингель
18
Ходжич
14
Абид
14
Абид
18
Ходжич
91
Йылдырым
6
Чагыран
6
Чагыран
91
Йылдырым
61
Саглам
60
Ламкель Зе
60
Ламкель Зе
61
Саглам
10
Страндберг
11
Фернандеш
11
Фернандеш
10
Страндберг
8
Абурджания
26
26
8
Абурджания
Остались в запасе
Аланьяспор
Хатайспор
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
12
Висар Бекай
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
17
Эмер Беяз
АП
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
17
Эмер Беяз
АП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Аланьяспор - Хатайспор
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
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