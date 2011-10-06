|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|13
|0
|0
|1
|0
|Торпедо
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|03.05.2012
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|29.04.2012
|64' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:6
|Урал (Екатеринбург)
|25.04.2012
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|07.11.2011
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:1
|Торпедо (Москва)
|27.10.2011
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Мордовия (Саранск)
|24.10.2011
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|17.10.2011
|90' -90'
|1:3
|Торпедо (Москва)
|14.10.2011
|Был в запасе
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|06.10.2011
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|03.10.2011
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|28.09.2011
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|25.09.2011
|88' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Химки (Химки)
|12.09.2011
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|06.09.2011
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:3
|Торпедо (Москва)
|01.09.2011
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Урал (Екатеринбург)
|12.08.2011
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|09.08.2011
|85' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|11.07.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Химки (Химки)
|27.06.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|24.06.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:3
|Сибирь (Новосибирск)
|17.06.2011
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|07.06.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Мордовия (Саранск)
|04.06.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|80'
|25.04.2011
|1' -45'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|18.04.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|15.04.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|07.04.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|04.04.2011
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Факел (Воронеж)