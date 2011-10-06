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    Максим Зиновьев - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Максим
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Зиновьев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 июля 1980 (42 года)
    Рост 192
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 13 0 0 1 0
    Торпедо 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2012 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Торпедо (Москва)
    03.05.2012 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Торпедо (Москва)
    29.04.2012 64' -90' Торпедо (Москва) 2:6 Урал (Екатеринбург)
    25.04.2012 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 1:1 Торпедо (Москва)
    07.11.2011 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 3:1 Торпедо (Москва)
    27.10.2011 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:1 Мордовия (Саранск)
    24.10.2011 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    17.10.2011 90' -90' 1:3 Торпедо (Москва)
    14.10.2011 Был в запасе Волгарь-Газпром (Астрахань) 0:0 Торпедо (Москва)
    06.10.2011 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    03.10.2011 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:0 Луч (Владивосток)
    28.09.2011 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:0 Факел (Воронеж)
    25.09.2011 88' -90' Торпедо (Москва) 3:1 Химки (Химки)
    12.09.2011 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо (Москва)
    06.09.2011 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:3 Торпедо (Москва)
    01.09.2011 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:1 Урал (Екатеринбург)
    12.08.2011 1' -90' Торпедо (Москва) 1:2 Енисей (Красноярск)
    09.08.2011 85' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    11.07.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Химки (Химки)
    27.06.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Енисей (Красноярск)
    24.06.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:3 Сибирь (Новосибирск)
    17.06.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:0 Факел (Воронеж)
    07.06.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Мордовия (Саранск)
    04.06.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    80'
    25.04.2011 1' -45' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Факел (Воронеж)
    18.04.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    15.04.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 Оренбург (Оренбург)
    07.04.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Шинник (Ярославль)
    04.04.2011 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:1 Факел (Воронеж)
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