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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Торпедо
Балтика - Торпедо: обзор матча 06 сентября 2011
Балтика
06.09.2011, вторник, 20:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 3
Завершен
Торпедо
64'
Д. Дорожкин
68'
А. Рылов
75'
С. Белоусов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Торпедо
Замена
А. Намашко
️️️️
В. Бондаренко
Замена
А. Положани
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
А. Куканос
️️️️
И. Лапин
Замена
Е. Андреев
️️️️
С. Белоусов
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
М. Плопа
ГОЛ! 0:3!
С. Белоусов
Замена
А. Блуднов
️️️️
Е. Кузнецов
ГОЛ! 0:2!
А. Рылов
ГОЛ! 0:1!
Д. Дорожкин
Желтая карточка
И. Лапин
Желтая карточка
В. Бондаренко
Замена
А. Гонежуков
️️️️
Д. Сысуев
Замена
А. Рылов
️️️️
В. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
27
Владислав Иванов
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
4
Артем Блуднов
ЦП
88
Александр Шубладзе
ЦП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
6
Александр Намашко
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
10
Артим Положани
ЛФ
3-2-3-2
1
Колинько
21
Лапин
55
Крючков
3
Плопа
85
Попов
89
Стоцкий
22
Кузнецов
44
Козлов
35
Романович
93
Роденков
8
Сысуев
3-2-2-1-2
0
Клевинскас
2
Хозин
6
Малыгин
29
Мищенко
9
Большаков
26
Чернышов
7
Белоусов
81
Бондаренко
90
Безлихотнов
13
Дорожкин
27
Иванов
21
Лапин
77
Куканос
77
Куканос
21
Лапин
3
Плопа
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
3
Плопа
22
Кузнецов
4
Блуднов
4
Блуднов
22
Кузнецов
8
Сысуев
20
Гонежуков
20
Гонежуков
8
Сысуев
7
Белоусов
15
Андреев
15
Андреев
7
Белоусов
81
Бондаренко
6
Намашко
6
Намашко
81
Бондаренко
27
Иванов
10
Рылов
10
Рылов
27
Иванов
13
Дорожкин
10
Положани
10
Положани
13
Дорожкин
Остались в запасе
Балтика
Торпедо
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
88
Александр Шубладзе
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
99
Андрей Лунев
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
88
Александр Шубладзе
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Балтика - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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