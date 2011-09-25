Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Химки
Торпедо - Химки: обзор матча 25 сентября 2011
Торпедо
25.09.2011, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
3 : 1
Завершен
Химки
49'
Д. Дорожкин
53'
В. Хозин
65'
М. Мищенко
70'
В. Воскобойников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Химки
Замена
М. Зиновьев
️️️️
А. Малыгин
Замена
Н. Саталкин
️️️️
Д. Дорожкин
Желтая карточка
В. Хозин
Красная карточка
С. Мирошниченко
ГОЛ! 3:1!
В. Воскобойников
ГОЛ! 3:0!
М. Мищенко
Желтая карточка
В. Шумейко
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Рылов
Замена
В. Воскобойников
️️️️
А. Алексанян
ГОЛ! 2:0!
В. Хозин
Замена
М. Мищенко
️️️️
А. Самсонов
ГОЛ! 1:0!
Д. Дорожкин
Замена
В. Тимофеев
️️️️
Б. Уаттара
Замена
Н. Тюнин
️️️️
А. Воронкин
Желтая карточка
С. Белоусов
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Желтая карточка
В. Бондаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
81
Владимир Бондаренко
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Химки
21
Роман Березовский
ВР
27
Болигибиа Уаттара
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Торпедо
1
Андрей Рыжиков
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
15
Евгений Андреев
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
27
Владислав Иванов
ЦФ
Химки
1
Сергей Козко
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
39
Рикардо
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
4-4-1-1
0
Клевинскас
44
Самсонов
2
Хозин
26
Чернышов
6
Малыгин
81
Бондаренко
7
Белоусов
20
Стеклов
10
Рылов
90
Безлихотнов
13
Дорожкин
3-2-2-2
21
Березовский
24
Мирошниченко
6
Шумейко
35
Клява
19
Алексанян
16
Мицейка
3
Воронкин
14
Мавлетдинов
9
Мамтов
20
Говоров
44
Самсонов
29
Мищенко
29
Мищенко
44
Самсонов
6
Малыгин
5
Зиновьев
5
Зиновьев
6
Малыгин
10
Рылов
8
Васильев
8
Васильев
10
Рылов
13
Дорожкин
87
Саталкин
87
Саталкин
13
Дорожкин
27
Уаттара
13
Тимофеев
13
Тимофеев
27
Уаттара
3
Воронкин
4
Тюнин
4
Тюнин
3
Воронкин
19
Алексанян
9
Воскобойников
9
Воскобойников
19
Алексанян
Остались в запасе
Торпедо
Химки
15
Евгений Андреев
ЦП
27
Владислав Иванов
ЦФ
1
Андрей Рыжиков
ВР
Главный тренер
Игорь Чугайнов
77
Владимир Романенко
ПВ
1
Сергей Козко
ВР
39
Рикардо
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
Остались в запасе
15
Евгений Андреев
ЦП
27
Владислав Иванов
ЦФ
1
Андрей Рыжиков
ВР
Остались в запасе
77
Владимир Романенко
ПВ
1
Сергей Козко
ВР
39
Рикардо
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Торпедо - Химки
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Новости команд
Все
Торпедо
Химки
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Сторожук покинул «Торпедо» – он может вернуться в «Краснодар» вместо Мусаева
2 ноября
6
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Сторожук покинул «Торпедо» – он может вернуться в «Краснодар» вместо Мусаева
2 ноября
6
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+