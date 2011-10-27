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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Мордовия
Торпедо - Мордовия: обзор матча 27 октября 2011
Торпедо
27.10.2011, четверг, 19:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
1 : 1
Завершен
Мордовия
51'
Д. Дорожкин
60'
А. Мулдаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Мордовия
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Рылов
Замена
Д. Рыжов
️️️️
М. Рогов
Замена
Э. Зураев
️️️️
А. Самсонов
Желтая карточка
М. Рогов
Замена
А. Горбанец
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Д. Большаков
️️️️
В. Стеклов
Желтая карточка
Ю. Кулешов
ГОЛ! 1:1!
А. Мулдаров
ГОЛ! 1:0!
Д. Дорожкин
Желтая карточка
А. Мулдаров
Желтая карточка
А. Рылов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Артур Рылов
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
30
Герсон Асеведо
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Торпедо
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
66
Александр Дутов
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
71
Максим Жестков
ПП
4-4-1-1
0
Клевинскас
44
Самсонов
26
Чернышов
2
Хозин
6
Малыгин
20
Стеклов
81
Бондаренко
7
Белоусов
10
Рылов
87
Саталкин
13
Дорожкин
4-4-2
1
Шебанов
19
Осипов
3
Мулдаров
4
Степанец
87
Симчевич
9
Мухаметшин
30
Асеведо
40
Кулешов
31
Рогов
23
Мухаметшин
8
Панченко
10
Рылов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
10
Рылов
44
Самсонов
7
Зураев
7
Зураев
44
Самсонов
20
Стеклов
9
Большаков
9
Большаков
20
Стеклов
9
Мухаметшин
32
Горбанец
32
Горбанец
9
Мухаметшин
31
Рогов
63
Рыжов
63
Рыжов
31
Рогов
Остались в запасе
Торпедо
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
24
Константин Зайцев
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
66
Александр Дутов
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
Остались в запасе
24
Константин Зайцев
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
66
Александр Дутов
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Торпедо - Мордовия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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