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    Александр Бураков - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Бураков
    Состав Без клуба
    Родной город Калуга
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 августа 1987 (35 лет)
    Рост 177
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 12 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2012 1' -60' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Факел (Воронеж)
    15.05.2012 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    08.05.2012 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 2:1 Факел (Воронеж)
    02.05.2012 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.04.2012 Был в запасе Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:1 Факел (Воронеж)
    01.04.2012 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:0 Енисей (Красноярск)
    26.03.2012 84' -90' Химки (Химки) 1:3 Факел (Воронеж)
    07.11.2011 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:1 Факел (Воронеж)
    27.10.2011 90' -90' Факел (Воронеж) 2:1 Торпедо Вл (Владимир)
    17.10.2011 Был в запасе Мордовия (Саранск) 3:2 Факел (Воронеж)
    14.10.2011 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Факел (Воронеж)
    06.10.2011 90' -90' Факел (Воронеж) 1:1
    03.10.2011 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:1 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    28.09.2011 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:0 Факел (Воронеж)
    25.09.2011 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:0 Факел (Воронеж)
    15.09.2011 1' -46' Факел (Воронеж) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    12.09.2011 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:3 Луч (Владивосток)
    09.08.2011 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:1 Динамо Бр (Брянск)
    11.07.2011 78' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Химки (Химки)
    24.06.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:3 Сибирь (Новосибирск)
    17.06.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:0 Факел (Воронеж)
    07.06.2011 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Мордовия (Саранск)
    17.05.2011 1' -71' Факел (Воронеж) 2:3 Балтика (Калининград)
    07.05.2011 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Факел (Воронеж)
    04.05.2011 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:0 Факел (Воронеж)
    25.04.2011 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 1:0 Факел (Воронеж)
    18.04.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    15.04.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 Оренбург (Оренбург)
    34'
    07.04.2011 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:2 Шинник (Ярославль)
    04.04.2011 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 0:1 Факел (Воронеж)
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