|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|12
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2012
|1' -60'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|15.05.2012
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Оренбург (Оренбург)
|08.05.2012
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|02.05.2012
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.04.2012
|Был в запасе
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|01.04.2012
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|26.03.2012
|84' -90'
|Химки (Химки)
|1:3
|Факел (Воронеж)
|07.11.2011
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|27.10.2011
|90' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|17.10.2011
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|3:2
|Факел (Воронеж)
|14.10.2011
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|06.10.2011
|90' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|03.10.2011
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|28.09.2011
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|25.09.2011
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|15.09.2011
|1' -46'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|12.09.2011
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Луч (Владивосток)
|09.08.2011
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|11.07.2011
|78' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Химки (Химки)
|24.06.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:3
|Сибирь (Новосибирск)
|17.06.2011
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|07.06.2011
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Мордовия (Саранск)
|17.05.2011
|1' -71'
|Факел (Воронеж)
|2:3
|Балтика (Калининград)
|07.05.2011
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|04.05.2011
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|25.04.2011
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|18.04.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|15.04.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|34'
|07.04.2011
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|04.04.2011
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Факел (Воронеж)