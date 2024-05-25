Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тибо Корбас - статистика

Завершил карьеру
7 января 1994 (32)
#14 | Полузащитник
180 см
Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Винтертур
19
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Янг Бойз
3 : 0
25.05.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
1 : 3
20.05.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лугано
4 : 2
16.05.2024
Винтертур
64' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Винтертур
1 : 3
12.05.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Серветт
2 : 1
04.05.2024
Винтертур
69' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Винтертур
1 : 2
21.04.2024
Янг Бойз
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 1
14.04.2024
Винтертур
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Винтертур
2 : 2
06.04.2024
Лугано
86' - 90'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Базель
1 : 1
16.03.2024
Винтертур
1' - 68'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Винтертур
2 : 0
09.03.2024
Грассхоппер
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Винтертур
2 : 1
03.03.2024
Ивердон
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
25.02.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Санкт-Галлен
2 : 2
17.02.2024
Винтертур
86' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Винтертур
2 : 1
11.02.2024
Люцерн
83' - 90'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
0 : 1
03.02.2024
Винтертур
86' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Винтертур
0 : 1
30.01.2024
Базель
64' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 3
27.01.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Винтертур
3 : 3
23.01.2024
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
1 : 0
17.12.2023
Лозанна-Спорт
73' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
2 : 1
13.12.2023
Цюрих
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лугано
2 : 1
10.12.2023
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
3 : 1
25.11.2023
Винтертур
1' - 50'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Санкт-Галлен
4 : 2
11.11.2023
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Винтертур
1 : 4
04.11.2023
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Ивердон
1 : 1
28.10.2023
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Винтертур
2 : 1
22.10.2023
Санкт-Галлен
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Янг Бойз
5 : 2
05.08.2023
Винтертур
46' - 90'
85'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Базель
5 : 2
30.07.2023
Винтертур
69' - 90'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
4
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+