Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Серветт
Винтертур - Серветт: обзор матча 23 января 2024
Винтертур
23.01.2024, вторник, 21:00
Швейцария. Суперлига, 19 тур
3 : 3
Завершен
Серветт
64'
Р. Шнайдер
81'
А. Туркес
89'
А. Гантенбайн
8'
Ж. Гуйемено
30'
Д. Кутеса
72'
Б. Болла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Серветт
ГОЛ! 3:3!
А. Гантенбайн
Пас отдал
С. Сидлер
89'
87'
Желтая карточка
Т. Конья
ГОЛ! 2:3!
А. Туркес
Пас отдал
А. Гантенбайн
81'
Замена
С. Рамизи
️️️️
М. Ди Джусто
80'
78'
Замена
Х. Туати
️️️️
Ж. Гуйемено
78'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Д. Кутеса
72'
ГОЛ! 1:3!
Б. Болла
Пас отдал
Ж. Гуйемено
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
А. Янкевиц
72'
68'
Замена
Б. Болла
️️️️
Т. Маньин
68'
Замена
С. Леле Диба
️️️️
А. Антунес
ГОЛ! 1:2!
Р. Шнайдер
Пас отдал
А. Гантенбайн
64'
Замена
С. Сидлер
️️️️
Б. Фофана
62'
Замена
S. Diaby
️️️️
Т. Шаттин
46'
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
Н. Буркарт
46'
30'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кутеса
Пас отдал
Ж. Гуйемено
Желтая карточка
Т. Шаттин
28'
8'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
Д. Кутеса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Марвин Келлер
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
7
Лука Дзуффи
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
9
Алдин Туркес
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
Главный тренер
Ален Гейгер
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
7
N. Manzambi
ЦФ
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
11
Alexander Lyng
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
3-2-2-2
45
Янкевиц
33
Шаттин
23
17
Гантенбайн
7
Дзуффи
16
10
Фофана
11
Ди Джусто
99
Буркарт
9
Туркес
3-2-3-2
18
Малл
6
Цунемото
19
Северен
4
Руй
2
Маньин
18
Мазику
9
Стеванович
8
Конья
21
Гуйемено
8
Антунес
7
Кутеса
33
Шаттин
18
18
33
Шаттин
10
Фофана
24
Сидлер
24
Сидлер
10
Фофана
45
Янкевиц
4
Стильхарт
4
Стильхарт
45
Янкевиц
99
Буркарт
16
Шнайдер
16
Шнайдер
99
Буркарт
11
Ди Джусто
8
Рамизи
8
Рамизи
11
Ди Джусто
2
Маньин
77
Болла
77
Болла
2
Маньин
8
Антунес
30
Леле Диба
30
Леле Диба
8
Антунес
21
Гуйемено
24
Туати
24
Туати
21
Гуйемено
7
Кутеса
27
Кривелли
27
Кривелли
7
Кутеса
Остались в запасе
Винтертур
Серветт
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
32
Жереми Фрик
ВР
11
Alexander Lyng
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
14
Тибо Корбас
ОП
7
N. Manzambi
ЦФ
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
11
Alexander Lyng
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Винтертур - Серветт
1
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
13
Офсайды
1
0
Количество передач
602
348
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Stadion Schützenwiese, Winterthur
Новости команд
Все
Винтертур
Серветт
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
3
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+