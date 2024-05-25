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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Винтертур
Янг Бойз - Винтертур: обзор матча 25 мая 2024
Янг Бойз
25.05.2024, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, группа A, 5 тур
3 : 0
Завершен
Винтертур
50'
Ф. Лустенбергер (П)
69'
Д. Хаджам
90+1'
С. Ганвула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Винтертур
Желтая карточка
С. Ганвула
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
С. Ганвула
Пас отдал
Ш. Ниасс
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Дюррер
81'
Замена
A. Baroan
️️️️
А. Туркес
74'
Замена
М. Ди Джусто
️️️️
Б. Фофана
74'
Замена
А. Дюррер
️️️️
Р. Шнайдер
Замена
Л. Блум
️️️️
Ф. Лустенбергер
72'
ГОЛ! 2:0!
Д. Хаджам
Пас отдал
Э. Колли
69'
67'
Замена
S. Diaby
️️️️
Т. Шаттин
67'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Л. Дзуффи
Желтая карточка
Ф. Угринич
64'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Д. Малес
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Лустенбергер
50'
Замена
Ф. Угринич
️️️️
Л. Лакомы
46'
Замена
Э. Колли
️️️️
К. Имери
46'
45'
+1
Желтая карточка
Б. Стильхарт
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
42'
Желтая карточка
Л. Лакомы
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
(К)
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
9
Алдин Туркес
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
51
Анель Хушич
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
14
Тибо Корбас
ОП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
17
Antoine Baroan
ЦФ
4-1-2-3
16
фон Бальмус
3
Хаджам
5
Камара
28
Лустенбергер
17
Джанко
30
Имери
24
Лакомы
19
Ниасс
26
Иттен
12
Элиа
19
Малес
3-3-2-2
1
Келлер
24
Сидлер
23
33
Шаттин
16
4
Стильхарт
7
Дзуффи
16
Шнайдер
10
Фофана
99
Буркарт
9
Туркес
28
Лустенбергер
27
Блум
27
Блум
28
Лустенбергер
24
Лакомы
23
Угринич
23
Угринич
24
Лакомы
30
Имери
19
Колли
19
Колли
30
Имери
19
Малес
35
Ганвула
35
Ганвула
19
Малес
33
Шаттин
18
18
33
Шаттин
16
Шнайдер
22
Дюррер
22
Дюррер
16
Шнайдер
10
Фофана
11
Ди Джусто
11
Ди Джусто
10
Фофана
7
Дзуффи
47
Лтайеф
47
Лтайеф
7
Дзуффи
9
Туркес
17
17
9
Туркес
Остались в запасе
Янг Бойз
Винтертур
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
51
Анель Хушич
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
51
Анель Хушич
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Янг Бойз - Винтертур
4
2
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
10
Офсайды
2
3
Количество передач
534
371
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
12
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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