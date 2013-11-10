|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|11
|-11
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2014
|29' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|05.05.2014
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|20.04.2014
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|14.04.2014
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|09.04.2014
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:2
|Уфа (Уфа)
|23.03.2014
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16.03.2014
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:2
|Енисей (Красноярск)
|23.11.2013
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|90'
|17.11.2013
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|27.10.2013
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.10.2013
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|18.10.2013
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|13.10.2013
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|22.09.2013
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16.09.2013
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Ангушт (Назрань)
|10.09.2013
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|05.09.2013
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Химик (Дзержинск)
|28.08.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.08.2013
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Оренбург (Оренбург)
|18.08.2013
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|12.08.2013
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|02.08.2013
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.07.2013
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|5:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)