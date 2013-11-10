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    Максим Кабанов - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Максим
    Отчество Борисович
    Фамилия Кабанов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 декабря 1982 (40 лет)
    Рост 194
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 11 -11 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2014 29' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Луч (Владивосток)
    05.05.2014 1' -90' Балтика (Калининград) 3:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    20.04.2014 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    14.04.2014 1' -90' Ангушт (Назрань) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    09.04.2014 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:2 Уфа (Уфа)
    23.03.2014 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    16.03.2014 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:2 Енисей (Красноярск)
    23.11.2013 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    90'
    17.11.2013 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Сочи (Сочи)
    10.11.2013 Был в запасе Мордовия (Саранск) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    27.10.2013 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.10.2013 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Ротор (Волгоград)
    18.10.2013 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    13.10.2013 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Балтика (Калининград)
    22.09.2013 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    16.09.2013 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Ангушт (Назрань)
    10.09.2013 1' -90' Уфа (Уфа) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    05.09.2013 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Химик (Дзержинск)
    28.08.2013 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.08.2013 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Оренбург (Оренбург)
    18.08.2013 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    12.08.2013 Был в запасе Енисей (Красноярск) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    02.08.2013 Был в запасе Сочи (Сочи) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.07.2013 Был в запасе Арсенал (Тула) 5:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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