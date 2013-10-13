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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Балтика
СКА-Хабаровск - Балтика: обзор матча 13 октября 2013
СКА-Хабаровск
13.10.2013, воскресенье, 07:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
68'
А. Мурнин
80'
Н. Замалиев
43'
М. Плопа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Балтика
Замена
Леонардо
️️️️
Г. Гогуа
88'
Замена
С. Нестеренко
️️️️
Т. Тобоев
82'
ГОЛ! 2:1!
Н. Замалиев
80'
78'
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
М. Скавыш
70'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Кармазиненко
70'
68'
Замена
А. Алексанян
️️️️
В. Каленкович
ГОЛ! 1:1!
А. Мурнин
68'
55'
Замена
А. Гацко
️️️️
М. Плопа
52'
Желтая карточка
М. Плопа
46'
Замена
М. Вотинов
️️️️
А. Минченков
Замена
Т. Тобоев
️️️️
П. Мочалин
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Плопа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
80
Леонардо
ЛП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
30
Максим Трусевич
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
4-4-2
40
Козорез
85
Попов
3
Удалый
88
Наваловский
27
Мочалин
7
Гогуа
13
Замалиев
27
Мурнин
4
Славнов
8
Кармазиненко
11
Натан Жуниор
3-2-2-2
88
Шелия
3
Плопа
81
Зимулька
23
Васильев
89
Стоцкий
55
Крючков
8
Чиркин
93
Каленкович
15
Скавыш
10
Минченков
27
Мочалин
18
Тобоев
18
Тобоев
27
Мочалин
Тобоев
5
Нестеренко
5
Нестеренко
Тобоев
7
Гогуа
80
Леонардо
80
Леонардо
7
Гогуа
8
Кармазиненко
27
Радченко
27
Радченко
8
Кармазиненко
15
Скавыш
33
Курбанов
33
Курбанов
15
Скавыш
93
Каленкович
19
Алексанян
19
Алексанян
93
Каленкович
3
Плопа
17
Гацко
17
Гацко
3
Плопа
10
Минченков
45
Вотинов
45
Вотинов
10
Минченков
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Балтика
1
Максим Кабанов
ВР
30
Максим Трусевич
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
10
Владислав Сысуев
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
1
Максим Кабанов
ВР
30
Максим Трусевич
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Остались в запасе
10
Владислав Сысуев
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча СКА-Хабаровск - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Юность
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