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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Оренбург
СКА-Хабаровск - Оренбург: обзор матча 23 августа 2013
СКА-Хабаровск
23.08.2013, пятница, 12:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург
33'
Н. Жуниор
45'
Г. Гогуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Оренбург
Желтая карточка
С. Нестеренко
90'
+1
Замена
С. Нестеренко
️️️️
Г. Наваловский
87'
Желтая карточка
М. Трусевич
83'
82'
Замена
А. Садыков
️️️️
А. Хазов
Замена
Т. Тобоев
️️️️
В. Никифоров
80'
79'
Пенальти не реализован!
А. Малых
Замена
М. Трусевич
️️️️
Г. Гогуа
75'
71'
Замена
И. Ганиев
️️️️
Ф. Васиев
67'
Замена
Д. Вукобратович
️️️️
З. Арзиани
Замена
А. Мурнин
️️️️
А. Радченко
66'
ГОЛ! 2:0!
Г. Гогуа
45'
ГОЛ! 1:0!
Н. Жуниор
33'
18'
Желтая карточка
З. Арзиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
3-2-3-2
40
Козорез
27
Мочалин
3
Удалый
88
Наваловский
85
Попов
10
Никифоров
7
Гогуа
13
Замалиев
4
Славнов
27
Радченко
11
Натан Жуниор
3-2-3-1-1
77
Москвин
2
Полуяхтов
10
Парняков
58
Ойеволе
12
Малых
26
Васиев
23
Бреев
30
Друзин
25
Арзиани
17
Турсунов
16
Хазов
10
Никифоров
18
Тобоев
18
Тобоев
10
Никифоров
88
Наваловский
5
Нестеренко
5
Нестеренко
88
Наваловский
7
Гогуа
30
Трусевич
30
Трусевич
7
Гогуа
27
Радченко
27
Мурнин
27
Мурнин
27
Радченко
16
Хазов
6
Садыков
6
Садыков
16
Хазов
26
Васиев
88
Ганиев
88
Ганиев
26
Васиев
25
Арзиани
4
Вукобратович
4
Вукобратович
25
Арзиани
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Оренбург
1
Максим Кабанов
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
73
Дмитрий Чванов
ВР
13
Алексей Шляпкин
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
1
Максим Кабанов
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
13
Алексей Шляпкин
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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