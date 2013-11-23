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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - СКА-Хабаровск
Cибирь - СКА-Хабаровск: обзор матча 23 ноября 2013
Cибирь
23.11.2013, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
79'
С. Нестеренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - СКА-Хабаровск
90'
+7
Замена
Р. Амирханов
️️️️
Р. Славнов
90'
+5
Желтая карточка
М. Кабанов
90'
+3
Замена
М. Трусевич
️️️️
Н. Замалиев
Замена
Д. Бухряков
️️️️
А. Базанов
89'
Вторая желтая
В. Запрудских
87'
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Дудолев
84'
79'
ГОЛ! 0:1!
С. Нестеренко
70'
Замена
А. Радченко
️️️️
Н. Жуниор
61'
Замена
В. Никифоров
️️️️
Г. Гогуа
Желтая карточка
В. Запрудских
45'
34'
Желтая карточка
Э. Зураев
Замена
А. Едунов
️️️️
Д. Скороходов
34'
9'
Желтая карточка
Г. Гогуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
29
Артем Кабанов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
27
Патрик Кубицки
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
4
Роман Амирханов
ЛЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
4-4-2
22
Пузин
44
Самсонов
4
Выходил
80
Климов
68
Запрудских
32
Скороходов
28
Рыжков
29
Кабанов
18
Дудолев
11
Базанов
9
Маркосов
4-4-2
1
Кабанов
7
Зураев
3
Удалый
5
Нестеренко
85
Попов
4
Славнов
13
Замалиев
27
Мурнин
7
Гогуа
11
Натан Жуниор
8
Кармазиненко
32
Скороходов
11
Едунов
11
Едунов
32
Скороходов
18
Дудолев
99
Азаров
99
Азаров
18
Дудолев
11
Базанов
17
Бухряков
17
Бухряков
11
Базанов
7
Гогуа
10
Никифоров
10
Никифоров
7
Гогуа
4
Славнов
4
Амирханов
4
Амирханов
4
Славнов
13
Замалиев
30
Трусевич
30
Трусевич
13
Замалиев
11
Натан Жуниор
27
Радченко
27
Радченко
11
Натан Жуниор
Остались в запасе
Cибирь
СКА-Хабаровск
27
Патрик Кубицки
ЦП
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
16
Евгений Малофеев
ВР
16
Александр Агапов
ВР
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
27
Патрик Кубицки
ЦП
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
16
Евгений Малофеев
ВР
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Cибирь - СКА-Хабаровск
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
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