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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - СКА-Хабаровск
Мордовия - СКА-Хабаровск: обзор матча 10 ноября 2013
Мордовия
10.11.2013, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
55'
М. Маркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - СКА-Хабаровск
90'
+3
Желтая карточка
Н. Замалиев
Замена
А. Строков
️️️️
Р. Мухаметшин
90'
Замена
Е. Луценко
️️️️
М. Маркин
89'
Замена
М. Будников
️️️️
А. Иванов
87'
85'
Замена
А. Радченко
️️️️
Э. Зураев
Замена
И. Крутов
️️️️
М. Терентьев
84'
64'
Желтая карточка
В. Кармазиненко
ГОЛ! 1:0!
М. Маркин
55'
Желтая карточка
М. Терентьев
37'
25'
Желтая карточка
Г. Гогуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
11
Александр Строков
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
6
Иван Кальчук
ЛЗ
80
Леонардо
ЛП
30
Максим Трусевич
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
3-2-4-1
1
Коченков
19
Пономарев
40
Перендиа
5
Эдиев
12
Божович
37
Терентьев
9
Мухаметшин
88
Иванов
2
Димидко
8
Бобер
93
Маркин
4-4-2
16
Агапов
7
Зураев
3
Удалый
5
Нестеренко
85
Попов
4
Славнов
13
Замалиев
27
Мурнин
7
Гогуа
8
Кармазиненко
11
Натан Жуниор
9
Мухаметшин
11
Строков
11
Строков
9
Мухаметшин
37
Терентьев
34
Крутов
34
Крутов
37
Терентьев
88
Иванов
22
Будников
22
Будников
88
Иванов
93
Маркин
48
Луценко
48
Луценко
93
Маркин
7
Зураев
27
Радченко
27
Радченко
7
Зураев
Остались в запасе
Мордовия
СКА-Хабаровск
98
Дмитрий Абакумов
ВР
27
Вадим Гаглоев
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
1
Максим Кабанов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
6
Иван Кальчук
ЛЗ
80
Леонардо
ЛП
30
Максим Трусевич
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
27
Вадим Гаглоев
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Кабанов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
6
Иван Кальчук
ЛЗ
80
Леонардо
ЛП
30
Максим Трусевич
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Мордовия - СКА-Хабаровск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
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