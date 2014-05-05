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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - СКА-Хабаровск
Балтика - СКА-Хабаровск: обзор матча 05 мая 2014
Балтика
05.05.2014, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
3 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
6'
М. Вотинов
62'
М. Вотинов
70'
М. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - СКА-Хабаровск
Замена
В. Запрудских
️️️️
Д. Сысуев
80'
77'
Замена
И. Машуков
️️️️
Г. Гогуа
77'
Замена
К. Аладашвили
️️️️
Н. Жуниор
Замена
А. Алексеев
️️️️
В. Каленкович
75'
Замена
А. Минченков
️️️️
А. Зюзинс
71'
ГОЛ! 3:0!
М. Васильев
70'
ГОЛ! 2:0!
М. Вотинов
Пас отдал
Д. Сысуев
62'
60'
Красная карточка
В. Никифоров
51'
Желтая карточка
А. Байрыев
11'
Желтая карточка
Р. Славнов
Желтая карточка
Е. Овсиенко
10'
ГОЛ! 1:0!
М. Вотинов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
4
Роман Славнов
ПП
6
Давид Цораев
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
13
Илья Сетов
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
18
Антон Киселев
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-2-3-2
1
Колинько
23
Васильев
81
Зимулька
4
Овсиенко
55
Крючков
89
Стоцкий
93
Каленкович
17
Зюзинс
8
Чиркин
45
Вотинов
8
Сысуев
3-2-3-1
1
Кабанов
3
Удалый
88
Наваловский
28
Байрыев
10
Никифоров
85
Попов
6
Цораев
4
Славнов
7
Гогуа
11
Натан Жуниор
8
Сысуев
68
Запрудских
68
Запрудских
8
Сысуев
93
Каленкович
22
Алексеев
22
Алексеев
93
Каленкович
17
Зюзинс
10
Минченков
10
Минченков
17
Зюзинс
11
Натан Жуниор
11
Аладашвили
11
Аладашвили
11
Натан Жуниор
7
Гогуа
14
Машуков
14
Машуков
7
Гогуа
Остались в запасе
Балтика
СКА-Хабаровск
13
Илья Сетов
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
11
Заурбек Камболов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
18
Антон Киселев
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
13
Илья Сетов
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Остались в запасе
11
Заурбек Камболов
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
18
Антон Киселев
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Балтика - СКА-Хабаровск
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Балтика
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