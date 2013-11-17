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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Сочи
СКА-Хабаровск - Сочи: обзор матча 17 ноября 2013
СКА-Хабаровск
17.11.2013, воскресенье, 07:30
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
20'
Н. Жуниор
86'
В. Есин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Сочи
86'
ГОЛ! 1:1!
В. Есин
80'
Замена
Д. Кудинов
️️️️
С. Егоров
Замена
В. Никифоров
️️️️
Р. Славнов
78'
65'
Замена
И. Мельник
️️️️
А. Маматюк
ГОЛ! 1:0!
Н. Жуниор
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
27
Александр Радченко
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Максим Федоров
ЦП
10
Андрей Маматюк
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
4
Роман Амирханов
ЛЗ
6
Иван Кальчук
ЛЗ
80
Леонардо
ЛП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
10
Давид Караев
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
29
Иван Мельник
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
4-4-2
16
Агапов
85
Попов
5
Нестеренко
3
Удалый
7
Зураев
7
Гогуа
30
Трусевич
27
Мурнин
4
Славнов
11
Натан Жуниор
27
Радченко
3-4-1-2
1
Самохвалов
3
Сурков
2
Кулеша
30
Идову
58
Егоров
10
Федоров
10
Маматюк
13
Гиголаев
27
Есин
10
Матяш
10
Сушкин
4
Славнов
10
Никифоров
10
Никифоров
4
Славнов
10
Маматюк
29
Мельник
29
Мельник
10
Маматюк
58
Егоров
5
Кудинов
5
Кудинов
58
Егоров
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Сочи
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
1
Максим Кабанов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
6
Иван Кальчук
ЛЗ
80
Леонардо
ЛП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Борис Журавлев
Остались в запасе
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
1
Максим Кабанов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
6
Иван Кальчук
ЛЗ
80
Леонардо
ЛП
10
Давид Караев
ЦФ
Остались в запасе
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Борис Журавлев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Сочи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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