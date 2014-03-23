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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - СКА-Хабаровск
Оренбург - СКА-Хабаровск: обзор матча 23 марта 2014
Оренбург
23.03.2014, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
2 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
21'
В. Парняков
22'
И. Коронов (П)
19'
Н. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - СКА-Хабаровск
Замена
И. Ганиев
️️️️
В. Парняков
89'
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Кобялко
82'
68'
Замена
А. Байрыев
️️️️
И. Машуков
Замена
М. Шогенов
️️️️
Д. Ткачук
68'
62'
Желтая карточка
Э. Зураев
58'
Замена
К. Аладашвили
️️️️
С. Цвейба
57'
Замена
И. Удалый
️️️️
М. Трусевич
53'
Замена
А. Киселев
️️️️
З. Камболов
47'
Вторая желтая
М. Попов
22'
Желтая карточка
М. Попов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Коронов
22'
ГОЛ! 1:1!
В. Парняков
21'
19'
ГОЛ! 0:1!
Н. Жуниор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
14
Ислам Машуков
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
СКА-Хабаровск
18
Антон Киселев
ВР
1
Максим Кабанов
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
3-3-2-1-1
98
Абакумов
58
Ойеволе
15
Андреев
10
Парняков
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
23
Бреев
14
Коронов
31
Ткачук
22
Кобялко
4-4-2
40
Козорез
7
Зураев
10
Никифоров
88
Наваловский
85
Попов
4
Славнов
14
Цвейба
30
Трусевич
11
Камболов
11
Натан Жуниор
14
Машуков
10
Парняков
88
Ганиев
88
Ганиев
10
Парняков
31
Ткачук
8
Шогенов
8
Шогенов
31
Ткачук
22
Кобялко
14
Барсов
14
Барсов
22
Кобялко
14
Цвейба
11
Аладашвили
11
Аладашвили
14
Цвейба
11
Камболов
18
Киселев
18
Киселев
11
Камболов
14
Машуков
28
Байрыев
28
Байрыев
14
Машуков
30
Трусевич
3
Удалый
3
Удалый
30
Трусевич
Остались в запасе
Оренбург
СКА-Хабаровск
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
1
Максим Кабанов
ВР
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Остались в запасе
1
Максим Кабанов
ВР
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Оренбург - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Газовик
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