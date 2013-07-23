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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - СКА-Хабаровск
Арсенал - СКА-Хабаровск: обзор матча 23 июля 2013
Арсенал
23.07.2013, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
5 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
21'
А. Кутьин
23'
А. Кутьин
32'
Е. Савин
57'
А. Кутьин
62'
А. Кутьин
87'
А. Радченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - СКА-Хабаровск
89'
Вторая желтая
Г. Гогуа
87'
ГОЛ! 5:1!
А. Радченко
Замена
С. Сухарев
️️️️
И. Лозенков
83'
Замена
С. Маслов
️️️️
Е. Савин
76'
Замена
П. Сергеев
️️️️
Д. Смирнов
76'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
А. Кутьин
66'
64'
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Мурнин
62'
Желтая карточка
А. Агапов
62'
Замена
М. Трусевич
️️️️
Н. Жуниор
ГОЛ! 5:0!
А. Кутьин
62'
ГОЛ! 4:0!
А. Кутьин
57'
46'
Замена
А. Радченко
️️️️
Леонардо
46'
Замена
Г. Наваловский
️️️️
А. Купчин
43'
Желтая карточка
Г. Гогуа
39'
Желтая карточка
Р. Амирханов
ГОЛ! 3:0!
Е. Савин
32'
ГОЛ! 2:0!
А. Кутьин
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Кутьин
21'
19'
Желтая карточка
А. Купчин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
4
Роман Амирханов
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
80
Леонардо
ЛП
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
15
Виталий Орлов
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
30
Максим Трусевич
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
3-2-3-2
1
Филимонов
14
Лозенков
71
Денисов
22
Ершов
90
Лях
18
Кашчелан
27
Игнатьев
8
Макаренко
24
Смирнов
48
Кутьин
99
Савин
4-5-1
16
Агапов
5
Купчин
85
Попов
27
Мочалин
4
Амирханов
4
Славнов
80
Леонардо
13
Замалиев
27
Мурнин
7
Гогуа
11
Натан Жуниор
24
Смирнов
20
Сергеев
20
Сергеев
24
Смирнов
48
Кутьин
45
Тимохин
45
Тимохин
48
Кутьин
14
Лозенков
18
Сухарев
18
Сухарев
14
Лозенков
99
Савин
14
Маслов
14
Маслов
99
Савин
5
Купчин
88
Наваловский
88
Наваловский
5
Купчин
11
Натан Жуниор
30
Трусевич
30
Трусевич
11
Натан Жуниор
27
Мурнин
10
Караев
10
Караев
27
Мурнин
80
Леонардо
27
Радченко
27
Радченко
80
Леонардо
Остались в запасе
Арсенал
СКА-Хабаровск
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
1
Максим Кабанов
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
Остались в запасе
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
1
Максим Кабанов
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Арсенал - СКА-Хабаровск
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Арсенал
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