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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Луч
СКА-Хабаровск - Луч: обзор матча 11 мая 2014
СКА-Хабаровск
11.05.2014, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
1 : 1
Завершен
Луч
31'
Н. Жуниор
22'
А. Аверьянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Луч
Замена
К. Аладашвили
️️️️
Г. Гогуа
90'
+1
Замена
З. Камболов
️️️️
И. Машуков
79'
77'
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
А. Кацаев
Замена
А. Киселев
️️️️
В. Плетин
62'
60'
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
А. Аверьянов
46'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Д. Кудряшов
46'
Замена
Д. Клопков
️️️️
В. Романенко
ГОЛ! 1:1!
Н. Жуниор
31'
Замена
М. Кабанов
️️️️
А. Агапов
29'
Желтая карточка
Г. Наваловский
26'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Аверьянов
11'
Желтая карточка
А. Романович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
19
Василий Плетин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
14
Ислам Машуков
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Луч
56
Александр Довбня
ВР
23
Павел Могилевский
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Руслан Корян
ЦФ
СКА-Хабаровск
18
Антон Киселев
ВР
1
Максим Кабанов
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
3-2-3-2
16
Агапов
88
Наваловский
28
Байрыев
3
Удалый
85
Попов
27
Мочалин
7
Гогуа
19
Плетин
4
Славнов
11
Натан Жуниор
14
Машуков
4-4-1-1
56
Довбня
25
Семочко
26
Бендзь
12
Пономаренко
23
Могилевский
10
Кацаев
13
Кудряшов
35
Романович
11
Аверьянов
77
Романенко
9
Корян
14
Машуков
11
Камболов
11
Камболов
14
Машуков
7
Гогуа
11
Аладашвили
11
Аладашвили
7
Гогуа
19
Плетин
18
Киселев
18
Киселев
19
Плетин
16
Агапов
1
Кабанов
1
Кабанов
16
Агапов
10
Кацаев
10
Гаврюк
10
Гаврюк
10
Кацаев
11
Аверьянов
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
11
Аверьянов
77
Романенко
44
Клопков
44
Клопков
77
Романенко
13
Кудряшов
9
Асильдаров
9
Асильдаров
13
Кудряшов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Луч
14
Сандро Цвейба
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
Остались в запасе
14
Сандро Цвейба
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча СКА-Хабаровск - Луч
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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