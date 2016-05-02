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Денис Скороходов
Статистика
Денис Скороходов - статистика
Завершил карьеру
23 сентября 1981 (44)
#32 | Полузащитник
180 см | 72 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Cибирь
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Cибирь
1 : 2
02.05.2016
Тосно
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
3 : 1
20.03.2016
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сокол
2 : 0
29.11.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Cибирь
2 : 1
25.11.2015
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0 : 3
21.11.2015
Cибирь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Cибирь
1 : 4
15.11.2015
Тюмень
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Енисей
1 : 0
08.11.2015
Cибирь
1' - 78'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Cибирь
2 : 1
01.11.2015
Шинник
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Оренбург
2 : 1
25.10.2015
Cибирь
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Cибирь
1 : 0
19.10.2015
Томь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Тосно
0 : 1
15.10.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Cибирь
3 : 0
11.10.2015
Арсенал
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Зенит-2
3 : 3
04.10.2015
Cибирь
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Cибирь
1 : 0
28.09.2015
Байкал
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Факел
2 : 1
20.09.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Cибирь
0 : 0
14.09.2015
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
КАМАЗ
1 : 2
07.09.2015
Cибирь
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
1 : 0
31.08.2015
Балтика
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
2 : 0
23.08.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волга
2 : 1
17.08.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Cибирь
2 : 0
27.07.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
0 : 1
20.07.2015
Cибирь
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Cибирь
1 : 0
15.07.2015
Енисей
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1 : 1
11.07.2015
Cибирь
1' - 87'
10'
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