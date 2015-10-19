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    Денис Скороходов - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Денис
    Отчество Александрович
    Фамилия Скороходов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 сентября 1981 (41 год)
    Рост 180
    Вес 72
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2016 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:2 Тосно (Тосно)
    20.03.2016 Был в запасе Балтика (Калининград) 3:1 Сибирь (Новосибирск)
    29.11.2015 Был в запасе Сокол (Саратов) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    25.11.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    21.11.2015 90' -90' Луч (Владивосток) 0:3 Сибирь (Новосибирск)
    15.11.2015 1' -46' Сибирь (Новосибирск) 1:4 Тюмень (Тюмень)
    08.11.2015 1' -78' Енисей (Красноярск) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    01.11.2015 59' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    25.10.2015 72' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    19.10.2015 90' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Томь (Томск)
    15.10.2015 Был в запасе Тосно (Тосно) 0:1 Сибирь (Новосибирск)
    11.10.2015 89' -90' Сибирь (Новосибирск) 3:0 Арсенал (Тула)
    04.10.2015 82' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 3:3 Сибирь (Новосибирск)
    28.09.2015 89' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Байкал (Иркутск)
    20.09.2015 Был в запасе Факел (Воронеж) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    14.09.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 0:0 Спартак-2 (Москва)
    07.09.2015 79' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Сибирь (Новосибирск)
    31.08.2015 78' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Балтика (Калининград)
    23.08.2015 Был в запасе Армавир (Армавир) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    17.08.2015 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    27.07.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 2:0 Луч (Владивосток)
    20.07.2015 89' -90' Тюмень (Тюмень) 0:1 Сибирь (Новосибирск)
    15.07.2015 1' -46' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    11.07.2015 1' -87' Волгарь (Астрахань) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    10'
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