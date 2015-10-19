|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|14
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2016
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Тосно (Тосно)
|20.03.2016
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|3:1
|Сибирь (Новосибирск)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|25.11.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|21.11.2015
|90' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:3
|Сибирь (Новосибирск)
|15.11.2015
|1' -46'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:4
|Тюмень (Тюмень)
|08.11.2015
|1' -78'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|01.11.2015
|59' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|25.10.2015
|72' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|19.10.2015
|90' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Томь (Томск)
|15.10.2015
|Был в запасе
|Тосно (Тосно)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|11.10.2015
|89' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|3:0
|Арсенал (Тула)
|04.10.2015
|82' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Сибирь (Новосибирск)
|28.09.2015
|89' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Байкал (Иркутск)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Спартак-2 (Москва)
|07.09.2015
|79' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)
|31.08.2015
|78' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Армавир (Армавир)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|17.08.2015
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|27.07.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|20.07.2015
|89' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|15.07.2015
|1' -46'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|11.07.2015
|1' -87'
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|10'