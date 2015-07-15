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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Енисей
Cибирь - Енисей: обзор матча 15 июля 2015
Cибирь
15.07.2015, среда, 15:30
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
74'
М. Житнев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Енисей
Замена
И. Якупов
️️️️
М. Житнев
90'
89'
Замена
В. Чадов
️️️️
М. Васильев
87'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
Замена
А. Макаренко
️️️️
А. Дышеков
85'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Житнев
74'
Замена
В. Азаров
️️️️
И. Нагибин
71'
69'
Замена
А. Алиев
️️️️
Е. Иванов
62'
Замена
И. Гультяев
️️️️
В. Лешонок
Желтая карточка
А. Иванов
60'
46'
Замена
К. Богдан
️️️️
К. Марущак
Замена
Р. Беляев
️️️️
Д. Скороходов
46'
26'
Желтая карточка
В. Лешонок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Максим Житнев
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
6
Константин Богдан
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
4-1-5
22
Цыган
59
Иванов
4
Выходил
3
Плопа
28
Магаль
33
Дышеков
83
Харитонов
99
Житнев
9
Нагибин
37
Чеботару
32
Скороходов
3-2-3-2
88
Шелия
80
Качан
23
Васильев
80
Климов
18
Марущак
22
Шабаев
8
Мануковский
8
Иванов
9
Лешонок
81
Низамутдинов
23
Лескано
99
Житнев
98
Якупов
98
Якупов
99
Житнев
9
Нагибин
99
Азаров
99
Азаров
9
Нагибин
33
Дышеков
8
Макаренко
8
Макаренко
33
Дышеков
32
Скороходов
7
Беляев
7
Беляев
32
Скороходов
18
Марущак
6
Богдан
6
Богдан
18
Марущак
9
Лешонок
35
Гультяев
35
Гультяев
9
Лешонок
8
Иванов
10
Алиев
10
Алиев
8
Иванов
23
Васильев
15
Чадов
15
Чадов
23
Васильев
Остались в запасе
Cибирь
Енисей
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Алексей Ивахов
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Алексей Ивахов
Статистика матча Cибирь - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Спартак
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