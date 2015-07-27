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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Луч
Cибирь - Луч: обзор матча 27 июля 2015
Cибирь
27.07.2015, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 0
Завершен
Луч
37'
А. Харитонов
41'
Т. Выходил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Луч
Замена
В. Ларенц
️️️️
Р. Магаль
90'
85'
Замена
М. Козлов
️️️️
Р. Корян
83'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
О. Бабенков
Замена
В. Азаров
️️️️
Р. Беляев
82'
77'
Желтая карточка
С. Колычев
Желтая карточка
М. Житнев
77'
Замена
А. Макаренко
️️️️
А. Харитонов
75'
Желтая карточка
Р. Беляев
71'
63'
Замена
М. Вотинов
️️️️
И. Столбовой
46'
Замена
М. Казанков
️️️️
М. Зюзин
ГОЛ! 2:0!
Т. Выходил
41'
40'
Желтая карточка
О. Бабенков
ГОЛ! 1:0!
А. Харитонов
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
37
Евгений Чеботару
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
60
Максим Казанков
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
4-1-4-1
22
Цыган
5
Головатенко
59
Иванов
4
Выходил
28
Магаль
33
Дышеков
83
Харитонов
9
Нагибин
99
Житнев
37
Чеботару
7
Беляев
3-2-3-2
56
Довбня
5
Пискунов
55
Гузь
12
Пономаренко
67
Колычев
4
Бабенков
4
Славнов
44
Клопков
15
Зюзин
24
Столбовой
9
Корян
28
Магаль
44
Ларенц
44
Ларенц
28
Магаль
7
Беляев
99
Азаров
99
Азаров
7
Беляев
83
Харитонов
8
Макаренко
8
Макаренко
83
Харитонов
4
Бабенков
18
Гордиенко
18
Гордиенко
4
Бабенков
15
Зюзин
60
Казанков
60
Казанков
15
Зюзин
9
Корян
10
Козлов
10
Козлов
9
Корян
24
Столбовой
45
Вотинов
45
Вотинов
24
Столбовой
Остались в запасе
Cибирь
Луч
98
Ильмир Якупов
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Остались в запасе
98
Ильмир Якупов
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Остались в запасе
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Статистика матча Cибирь - Луч
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Спартак
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