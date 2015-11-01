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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Шинник
Cибирь - Шинник: обзор матча 01 ноября 2015
Cибирь
01.11.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
13'
М. Житнев
18'
А. Харитонов
90+2'
А. Айрапетян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Шинник
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Айрапетян
86'
Замена
Д. Никитинский
️️️️
В. Сиротов
81'
Замена
А. Айрапетян
️️️️
М. Земсков
79'
Желтая карточка
Р. Войдель
79'
Желтая карточка
М. Земсков
Замена
Р. Магаль
️️️️
А. Иванов
70'
62'
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Мязин
Замена
И. Якупов
️️️️
М. Житнев
62'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
И. Нагибин
59'
Желтая карточка
А. Гладышев
56'
52'
Желтая карточка
В. Сиротов
Замена
В. Головатенко
️️️️
Т. Выходил
46'
41'
Замена
А. Митасов
️️️️
М. Султонов
23'
Желтая карточка
Н. Маляров
ГОЛ! 2:0!
А. Харитонов
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Житнев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
3-1-5-1
22
Цыган
59
Иванов
3
Плопа
4
Выходил
33
Дышеков
5
Гладышев
9
Нагибин
99
Житнев
37
Чеботару
83
Харитонов
8
Макаренко
3-3-2-2
16
Яшин
97
Ятченко
33
Ламанж
15
Цховребов
37
Сиротов
7
Маляров
20
Войдель
28
Султонов
92
Щадин
87
Мязин
8
Земсков
99
Житнев
98
Якупов
98
Якупов
99
Житнев
59
Иванов
28
Магаль
28
Магаль
59
Иванов
4
Выходил
5
Головатенко
5
Головатенко
4
Выходил
9
Нагибин
32
Скороходов
32
Скороходов
9
Нагибин
8
Земсков
13
Айрапетян
13
Айрапетян
8
Земсков
37
Сиротов
7
Никитинский
7
Никитинский
37
Сиротов
87
Мязин
8
Павленко
8
Павленко
87
Мязин
28
Султонов
9
Митасов
9
Митасов
28
Султонов
Остались в запасе
Cибирь
Шинник
99
Владимир Азаров
ЦФ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
77
Леонид Родионов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
5
Михаил Платика
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
5
Михаил Платика
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Cибирь - Шинник
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
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