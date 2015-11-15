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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Тюмень
Cибирь - Тюмень: обзор матча 15 ноября 2015
Cибирь
15.11.2015, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 4
Завершен
Тюмень
74'
М. Плопа
31'
С. Таказов
47'
Х. Мамтов
50'
Х. Мамтов
61'
А. Павленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Тюмень
89'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Д. Кленкин
87'
Желтая карточка
Р. Абазов
Замена
А. Кувшинов
️️️️
А. Дышеков
79'
76'
Замена
А. Полин
️️️️
А. Павленко
ГОЛ! 1:4!
М. Плопа
74'
70'
Замена
А. Пустозеров
️️️️
Н. Теленков
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Гладышев
65'
61'
ГОЛ! 0:4!
А. Павленко
Желтая карточка
А. Дышеков
54'
50'
ГОЛ! 0:3!
Х. Мамтов
Желтая карточка
Р. Магаль
49'
47'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мамтов
Замена
Р. Магаль
️️️️
Д. Скороходов
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Таказов
5'
Замена
А. Куликов
️️️️
В. Пономарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
8
Андрей Полин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
3-1-5-1
22
Цыган
59
Иванов
3
Плопа
4
Выходил
33
Дышеков
32
Скороходов
83
Харитонов
8
Макаренко
37
Чеботару
5
Гладышев
7
Беляев
3-2-3-1
35
Телков
4
Локтионов
19
Пономарев
30
Таказов
57
Абазов
77
Павленко
4
Кленкин
27
Чудин
20
Теленков
9
Мамтов
33
Дышеков
12
Кувшинов
12
Кувшинов
33
Дышеков
5
Гладышев
99
Азаров
99
Азаров
5
Гладышев
32
Скороходов
28
Магаль
28
Магаль
32
Скороходов
20
Теленков
4
Пустозеров
4
Пустозеров
20
Теленков
77
Павленко
8
Полин
8
Полин
77
Павленко
4
Кленкин
7
Чуканов
7
Чуканов
4
Кленкин
19
Пономарев
91
Куликов
91
Куликов
19
Пономарев
Остались в запасе
Cибирь
Тюмень
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
52
Евгений Зиновьев
ПП
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
52
Евгений Зиновьев
ПП
Остались в запасе
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Cибирь - Тюмень
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
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1 : 0
28.04.2019
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13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
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