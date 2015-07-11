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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Cибирь
Волгарь - Cибирь: обзор матча 11 июля 2015
Волгарь
11.07.2015, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
6'
А. Алхазов (П)
33'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Cибирь
87'
Замена
В. Ларенц
️️️️
Д. Скороходов
77'
Желтая карточка
А. Макаренко
76'
Замена
И. Якупов
️️️️
М. Житнев
Желтая карточка
А. Кренделев
71'
68'
Замена
А. Макаренко
️️️️
А. Дышеков
Замена
С. Мурихин
️️️️
А. Коломийченко
65'
64'
Желтая карточка
А. Дышеков
Желтая карточка
А. Коломийченко
62'
Замена
А. Болонин
️️️️
Б. Петрович
58'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
А. Елисеев
58'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Р. Болов
55'
Желтая карточка
А. Елисеев
53'
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Житнев
Пас отдал
А. Дышеков
10'
Желтая карточка
Д. Скороходов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Алхазов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
4
Александр Елисеев
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
4-4-2
71
Бучнев
32
Терехов
13
Иванов
28
Байрыев
7
Зураев
15
Коломийченко
33
Кренделев
11
Петрович
4
Елисеев
13
Алхазов
88
Болов
4-1-5
22
Цыган
28
Магаль
4
Выходил
3
Плопа
59
Иванов
33
Дышеков
83
Харитонов
9
Нагибин
99
Житнев
37
Чеботару
32
Скороходов
11
Петрович
11
Болонин
11
Болонин
11
Петрович
4
Елисеев
10
Газзаев
10
Газзаев
4
Елисеев
15
Коломийченко
33
Мурихин
33
Мурихин
15
Коломийченко
88
Болов
9
Яковлев
9
Яковлев
88
Болов
32
Скороходов
44
Ларенц
44
Ларенц
32
Скороходов
99
Житнев
98
Якупов
98
Якупов
99
Житнев
33
Дышеков
8
Макаренко
8
Макаренко
33
Дышеков
Остались в запасе
Волгарь
Cибирь
9
Сергей Веркашанский
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
99
Владимир Азаров
ЦФ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
Остались в запасе
9
Сергей Веркашанский
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
Статистика матча Волгарь - Cибирь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
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Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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