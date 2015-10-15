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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Cибирь
Тосно - Cибирь: обзор матча 15 октября 2015
Тосно
15.10.2015, четверг, 13:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 1
Завершен
Cибирь
5'
М. Плопа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Cибирь
90'
Замена
В. Головатенко
️️️️
А. Харитонов
82'
Замена
А. Гладышев
️️️️
А. Дышеков
80'
Замена
А. Иванов
️️️️
И. Нагибин
Замена
М. Астафьев
️️️️
А. Бочков
78'
76'
Красная карточка
Р. Магаль
Замена
С. Прокофьев
️️️️
И. Михалев
63'
Желтая карточка
М. Смирнов
42'
31'
Желтая карточка
М. Житнев
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Плопа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
Тосно
1
Евгений Кобозев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
14
Дмитрий Прошин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
7
Роман Беляев
ЦФ
3-1-3-3
1
Байчора
2
Аравин
25
Смирнов
29
Мищенко
25
Бочков
9
Мухаметшин
8
Чиркин
3
Тетрашвили
39
Михалев
72
Голышев
98
Ильин
4-1-5
22
Цыган
28
Магаль
4
Выходил
3
Плопа
44
Ларенц
33
Дышеков
99
Житнев
37
Чеботару
8
Макаренко
9
Нагибин
83
Харитонов
25
Бочков
4
Астафьев
4
Астафьев
25
Бочков
39
Михалев
11
Прокофьев
11
Прокофьев
39
Михалев
9
Нагибин
59
Иванов
59
Иванов
9
Нагибин
83
Харитонов
5
Головатенко
5
Головатенко
83
Харитонов
33
Дышеков
5
Гладышев
5
Гладышев
33
Дышеков
Остались в запасе
Тосно
Cибирь
14
Дмитрий Прошин
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
25
Илья Трунин
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
14
Дмитрий Прошин
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
7
Роман Беляев
ЦФ
Статистика матча Тосно - Cибирь
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Кировец
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