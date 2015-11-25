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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - СКА-Хабаровск
Cибирь - СКА-Хабаровск: обзор матча 25 ноября 2015
Cибирь
25.11.2015, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
2 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
8'
Р. Беляев
48'
Р. Беляев
68'
К. Базелюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
А. Дышеков
87'
Замена
В. Ларенц
️️️️
А. Иванов
77'
Замена
В. Азаров
️️️️
Р. Беляев
75'
68'
ГОЛ! 2:1!
К. Базелюк
Желтая карточка
А. Иванов
55'
Замена
В. Головатенко
️️️️
М. Плопа
52'
ГОЛ! 2:0!
Р. Беляев
48'
Замена
М. Житнев
️️️️
И. Якупов
46'
44'
Замена
П. Карасев
️️️️
А. Киреев
37'
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
Н. Безлихотнов
33'
Замена
К. Базелюк
️️️️
В. Кармазиненко
32'
Желтая карточка
М. Попов
ГОЛ! 1:0!
Р. Беляев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
15
Валерий Сорокин
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
3-1-4-2
22
Цыган
59
Иванов
3
Плопа
4
Выходил
33
Дышеков
5
Гладышев
8
Макаренко
37
Чеботару
83
Харитонов
7
Беляев
98
Якупов
3-2-1-1-1
99
Дюпин
88
Киреев
5
Микуцкис
3
Удалый
5
Купчин
85
Попов
15
Сорокин
90
Безлихотнов
8
Кармазиненко
59
Иванов
44
Ларенц
44
Ларенц
59
Иванов
7
Беляев
99
Азаров
99
Азаров
7
Беляев
3
Плопа
5
Головатенко
5
Головатенко
3
Плопа
98
Якупов
99
Житнев
99
Житнев
98
Якупов
88
Киреев
18
Карасев
18
Карасев
88
Киреев
8
Кармазиненко
10
Базелюк
10
Базелюк
8
Кармазиненко
90
Безлихотнов
23
Гатикоев
23
Гатикоев
90
Безлихотнов
Остались в запасе
Cибирь
СКА-Хабаровск
28
Руслан Магаль
ПЗ
25
Илья Трунин
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
28
Руслан Магаль
ПЗ
25
Илья Трунин
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Cибирь - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
РФЦ Заря
Где смотреть матч:
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