Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марат Ксанаев - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Марат
    Отчество Нажмудинович
    Фамилия Ксанаев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 марта 1983 (40 лет)
    Рост 181
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 32 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.2011 1' -80' Шинник (Ярославль) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.11.2011 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    27.10.2011 1' -74' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    24.10.2011 67' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    17.10.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    06.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Мордовия (Саранск)
    03.10.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    68'
    28.09.2011 1' -60' Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:2 Черноморец (Новороссийск)
    25.09.2011 90' -90' 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    15.09.2011 1' -87' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Балтика (Калининград)
    12.09.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо (Москва)
    01.09.2011 Был в запасе Химки (Химки) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    22.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    82'
    19.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:2 Луч (Владивосток)
    12.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Урал (Екатеринбург)
    09.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Оренбург (Оренбург)
    27.06.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:3 Шинник (Ярославль)
    24.06.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Динамо Бр (Брянск)
    45'
    17.06.2011 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    14.06.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.06.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо Вл (Владимир)
    04.06.2011 46' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1
    15.05.2011 1' -56' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    07.05.2011 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    90'
    04.05.2011 1' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    28.04.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Химки (Химки)
    86'
    25.04.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Факел (Воронеж)
    11'
    18.04.2011 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    15.04.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.04.2011 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.04.2011 1' -46' Оренбург (Оренбург) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    • Читайте нас: 
    11