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Андрей Клименко
Статистика
Андрей Клименко - статистика
Завершил карьеру
4 сентября 1978 (48)
#7 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург-Кузбасс
26
1
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.05.2013
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Уфа
2 : 0
13.05.2013
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Новокузнецк
2 : 5
06.05.2013
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химки
0 : 0
30.04.2013
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Новокузнецк
1 : 0
23.04.2013
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Новокузнецк
2 : 1
09.04.2013
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Салют
1 : 0
02.04.2013
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Новокузнецк
1 : 0
25.03.2013
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
1 : 1
19.03.2013
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Новокузнецк
0 : 0
11.03.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
62'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
19.11.2012
Новокузнецк
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сочи
3 : 1
12.11.2012
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Новокузнецк
1 : 0
05.11.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Урал
6 : 0
30.10.2012
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Новокузнецк
1 : 0
26.10.2012
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Новокузнецк
0 : 1
15.10.2012
Уфа
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1 : 0
08.10.2012
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Новокузнецк
0 : 0
01.10.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Cибирь
1 : 0
21.09.2012
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Новокузнецк
2 : 3
17.09.2012
Томь
1' - 90'
45'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Ротор
1 : 0
10.09.2012
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Новокузнецк
1 : 0
06.09.2012
Салют
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Новокузнецк
0 : 0
06.08.2012
Сочи
1' - 67'
67'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Енисей
1 : 0
30.07.2012
Новокузнецк
1' - 90'
75'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Новокузнецк
0 : 0
24.07.2012
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Шинник
2 : 0
17.07.2012
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Новокузнецк
3 : 1
10.07.2012
Нефтехимик
1' - 90'
69'
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