Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вячеслав Дергачев - статистика

Завершил карьеру
1 июля 2001 (25), Минск
#51 | Вратарь
185 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
БАТЭ
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
2 : 0
02.12.2023
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
3 : 2
26.11.2023
Неман
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 7
12.11.2023
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
0 : 1
02.11.2023
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
4 : 3
29.10.2023
Слуцк
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
БАТЭ
1 : 2
25.10.2023
Минск
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
21.10.2023
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
БАТЭ
1 : 2
07.10.2023
Ислочь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
СКА-1938
1 : 0
03.10.2023
БАТЭ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
30.09.2023
БАТЭ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
1 : 2
26.09.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
БАТЭ
2 : 1
22.09.2023
Белшина
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Сморгонь
1 : 2
17.09.2023
БАТЭ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
БАТЭ
4 : 0
03.09.2023
Динамо-Брест
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
БАТЭ
2 : 0
06.07.2023
Шахтер
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Неман
0 : 1
01.07.2023
БАТЭ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
БАТЭ
1 : 2
14.05.2023
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Белшина
0 : 3
06.05.2023
БАТЭ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
БАТЭ
2 : 0
29.04.2023
Сморгонь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Динамо-Брест
1 : 2
23.04.2023
БАТЭ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
1 : 3
15.04.2023
Динамо Мн
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 2
08.04.2023
БАТЭ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
БАТЭ
1 : 1
02.04.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Гомель
0 : 2
18.03.2023
БАТЭ
Был в запасе
Главные новости
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
5
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
1
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+