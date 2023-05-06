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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - БАТЭ
Белшина - БАТЭ: обзор матча 06 мая 2023
Белшина
06.05.2023, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
БАТЭ
38'
А. Концевой
42'
А. Шестюк
60'
З. Волков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - БАТЭ
Замена
Д. Денисенко
️️️️
А. Гуренко
86'
75'
Замена
С. Исламович
️️️️
С. Волков
66'
Замена
В. Громыко
️️️️
С. Бане
Замена
С. Ломако
️️️️
К. Леонович
65'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
З. Волков
Замена
И. Юрин
️️️️
Д. Букштан
56'
Желтая карточка
А. Матлах
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
А. Шестюк
Пас отдал
В. Бочеров
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Концевой
Пас отдал
А. Шестюк
Желтая карточка
К. Леонович
33'
23'
Замена
А. Концевой
️️️️
Д. Антилевский
12'
Желтая карточка
Ш. Жимо
9'
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Лаптев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
19
Никита Соколовский
ЛЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Альберт Рыбак
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
54
Никита Паценко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
15
Кирилл Малых
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
30
Иоанн Гузов
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
22
Сеад Исламович
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
3-2-2-2
13
Харитонович
55
Букштан
95
Грибов
2
Матлах
19
Соколовский
23
Соланович
7
Колядко
8
Кухарчик
11
Гуренко
9
Леонович
3-3-1-1-2
47
Кудравец
5
Мартынов
24
Бане
20
Волков
44
Малькевич
15
Бочеров
14
Жимо
5
Волков
15
Орешкевич
10
Лаптев
90
Антилевский
55
Букштан
77
Юрин
77
Юрин
55
Букштан
11
Гуренко
22
Денисенко
22
Денисенко
11
Гуренко
9
Леонович
11
Ломако
11
Ломако
9
Леонович
24
Бане
55
Громыко
55
Громыко
24
Бане
5
Волков
22
Исламович
22
Исламович
5
Волков
90
Антилевский
80
Концевой
80
Концевой
90
Антилевский
10
Лаптев
9
Шестюк
9
Шестюк
10
Лаптев
Остались в запасе
Белшина
БАТЭ
1
Артем Денисенко
ВР
54
Никита Паценко
ВР
15
Кирилл Малых
ЦП
30
Иоанн Гузов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
51
Вячеслав Дергачев
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
25
Илья Василевич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
54
Никита Паценко
ВР
15
Кирилл Малых
ЦП
30
Иоанн Гузов
ЦФ
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
25
Илья Василевич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Белшина - БАТЭ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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