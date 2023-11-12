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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - БАТЭ
Нафтан - БАТЭ: обзор матча 12 ноября 2023
Нафтан
12.11.2023, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
0 : 7
Завершен
БАТЭ
8'
Д. Подстрелов
14'
Д. Лаптев
17'
А. Концевой
20'
Д. Антилевский
32'
Д. Лаптев
85'
К. Черноок
86'
А. Концевой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - БАТЭ
86'
ГОЛ! 0:7!
А. Концевой
Замена
I. Chmut
️️️️
Р. Пилецкий
86'
85'
ГОЛ! 0:6!
К. Черноок
Пас отдал
Д. Подстрелов
80'
Замена
Р. Хадаркевич
️️️️
Д. Нечаев
Желтая карточка
А. Драбатович
77'
72'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
Д. Лаптев
Замена
R. Salukvadze
️️️️
В. Курлович
70'
62'
Замена
С. Исламович
️️️️
В. Бочеров
62'
Замена
К. Черноок
️️️️
Д. Антилевский
Замена
M. Makarov
️️️️
А. Козлов
46'
32'
ГОЛ! 0:5!
Д. Лаптев
20'
ГОЛ! 0:4!
Д. Антилевский
Пас отдал
Д. Подстрелов
17'
ГОЛ! 0:3!
А. Концевой
Пас отдал
Д. Лаптев
14'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лаптев
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Подстрелов
Замена
А. Козлов
️️️️
I. Dovgyallo
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
77
Артемий Литвинов
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
15
Дмитрий Тамело
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
27
Вадим Курлович
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
79
Сергей Слепов
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
51
Vladimir Bashun
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
77
Revaz Salukvadze
ЦП
17
Ilya Chmut
ЦП
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
22
Сеад Исламович
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
3-1-3-3
1
44
Санников
88
Драбатович
77
Литвинов
15
Тамело
88
Кириленко
7
Пухов
11
Пранович
27
Пилецкий
11
Панюков
27
Курлович
4-1-1-1-3
51
Дергачев
27
Нечаев
98
Свидинский
5
Мартынов
14
Жимо
15
Бочеров
5
Волков
98
Подстрелов
90
Антилевский
80
Концевой
10
Лаптев
1
1
Козлов
1
Козлов
1
Козлов
30
30
Козлов
27
Курлович
77
77
27
Курлович
27
Пилецкий
17
17
27
Пилецкий
27
Нечаев
4
Хадаркевич
4
Хадаркевич
27
Нечаев
15
Бочеров
22
Исламович
22
Исламович
15
Бочеров
90
Антилевский
17
Черноок
17
Черноок
90
Антилевский
10
Лаптев
18
Некрасов
18
Некрасов
10
Лаптев
Остались в запасе
Нафтан
БАТЭ
79
Сергей Слепов
ПЗ
51
Vladimir Bashun
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
37
Роман Давискиба
ЛВ
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
30
Александр Гутор
ВР
5
Заи Сидибе
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
79
Сергей Слепов
ПЗ
51
Vladimir Bashun
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
37
Роман Давискиба
ЛВ
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
5
Заи Сидибе
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Нафтан - БАТЭ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Главный судья:
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