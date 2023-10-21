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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - БАТЭ
Славия-Мозырь - БАТЭ: обзор матча 21 октября 2023
Славия-Мозырь
21.10.2023, суббота, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
БАТЭ
74'
С. Волков
90+2'
А. Концевой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - БАТЭ
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Концевой
Замена
В. Потороча
️️️️
К. Дрош
89'
87'
Желтая карточка
А. Концевой
87'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
Д. Антилевский
84'
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Лаптев
Замена
М. Жумабеков
️️️️
Е. Барсуков
78'
Замена
А. Джигеро
️️️️
А. Кобет
78'
74'
ГОЛ! 0:1!
С. Волков
72'
Замена
С. Волков
️️️️
С. Исламович
Замена
С. Сазончик
️️️️
С. Тихоновский
68'
61'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
К. Черноок
Замена
А. Антилевский
️️️️
В. Полоз
57'
39'
Желтая карточка
Д. Лаптев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
49
Артем Каратай
ВР
19
Илья Руцкий
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
13
Владислав Полоз
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
22
Сеад Исламович
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
10
Денис Лаптев
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЦП
96
Валерий Потороча
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
5
Заи Сидибе
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
2-3-3-2
49
Каратай
19
Руцкий
31
Залеский
26
Тихоновский
6
Дрош
18
Жук
63
Сидоренко
8
Барсуков
13
Полоз
27
Чикида
9
Кобет
4-1-1-1-3
51
Дергачев
27
Нечаев
5
Мартынов
98
Свидинский
14
Жимо
15
Бочеров
22
Исламович
17
Черноок
80
Концевой
90
Антилевский
10
Лаптев
8
Барсуков
10
Жумабеков
10
Жумабеков
8
Барсуков
26
Тихоновский
10
Сазончик
10
Сазончик
26
Тихоновский
9
Кобет
49
Джигеро
49
Джигеро
9
Кобет
6
Дрош
96
Потороча
96
Потороча
6
Дрош
13
Полоз
11
Антилевский
11
Антилевский
13
Полоз
22
Исламович
5
Волков
5
Волков
22
Исламович
90
Антилевский
18
Некрасов
18
Некрасов
90
Антилевский
17
Черноок
98
Подстрелов
98
Подстрелов
17
Черноок
10
Лаптев
9
Шестюк
9
Шестюк
10
Лаптев
Остались в запасе
Славия-Мозырь
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
30
Александр Гутор
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЦП
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Славия-Мозырь - БАТЭ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
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