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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Динамо-Брест
БАТЭ - Динамо-Брест: обзор матча 03 сентября 2023
БАТЭ
03.09.2023, воскресенье, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
4 : 0
Завершен
Динамо-Брест
4'
Д. Подстрелов
10'
В. Громыко
65'
В. Громыко
76'
Д. Подстрелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Динамо-Брест
85'
Желтая карточка
А. Булычев
Желтая карточка
Д. Нечаев
83'
Замена
К. Черноок
️️️️
В. Бочеров
81'
77'
Замена
А. Булычев
️️️️
С. Куадио
Замена
И. Василевич
️️️️
Д. Антилевский
77'
ГОЛ! 4:0!
Д. Подстрелов
Пас отдал
Д. Гречихо
76'
67'
Замена
И. Колпачук
️️️️
Е. Храленков
Замена
С. Волков
️️️️
В. Громыко
66'
ГОЛ! 3:0!
В. Громыко
Пас отдал
Д. Лаптев
65'
Замена
Д. Гречихо
️️️️
С. Исламович
65'
62'
Замена
А. Литвяков
️️️️
С. Кисляк
Замена
Д. Лаптев
️️️️
А. Шестюк
46'
Пенальти не реализован!
А. Шестюк
23'
ГОЛ! 2:0!
В. Громыко
Пас отдал
А. Шестюк
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Подстрелов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
22
Сеад Исламович
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
6
Егор Храленков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Егор Корцов
ЦП
42
Никита Бурак
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
19
Денис Гречихо
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
80
Артем Концевой
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
27
Александр Булычев
АП
4-1-1-2-2
47
Кудравец
44
Малькевич
5
Мартынов
24
Бане
27
Нечаев
15
Бочеров
22
Исламович
55
Громыко
98
Подстрелов
90
Антилевский
9
Шестюк
3-1-4-2
16
Козакевич
72
Позняк
3
Зинович
6
Храленков
15
Кисляк
42
Бурак
25
Бага
62
Гордейчук
24
Корцов
11
Куадио
31
Лопаго
22
Исламович
19
Гречихо
19
Гречихо
22
Исламович
55
Громыко
5
Волков
5
Волков
55
Громыко
15
Бочеров
17
Черноок
17
Черноок
15
Бочеров
9
Шестюк
10
Лаптев
10
Лаптев
9
Шестюк
90
Антилевский
25
Василевич
25
Василевич
90
Антилевский
6
Храленков
59
Колпачук
59
Колпачук
6
Храленков
15
Кисляк
55
Литвяков
55
Литвяков
15
Кисляк
11
Куадио
27
Булычев
27
Булычев
11
Куадио
Остались в запасе
БАТЭ
Динамо-Брест
51
Вячеслав Дергачев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
Главный тренер
Александр Юревич
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Александр Юревич
Статистика матча БАТЭ - Динамо-Брест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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